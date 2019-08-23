中職／泡麵才剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘（影片）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟李振昌22日對富邦悍將9局上登板救援，再用連續3次三振拿到救援成功，這一次用了14球，大約是5分鐘結束比賽。中華職棒CPBLTV精彩短片標題寫著：「泡麵才剛買好啊！李振昌又展現K功連3K兄弟拿下勝利」。

李振昌17日對桃猿用10球投出3次三振，讓陳禹勳直呼泡麵的時間都不夠，「大概是醬料包剛倒下去，泡麵還沒熟就結束了。」

泡麵風潮就此傳開，甚至用泡麵實測，李振昌22日碰上富邦悍將，9局上登板面對張正偉，連3顆好球飆出三振，碰上李宗賢用6球，在滿球數後讓他揮空三振，最後碰上胡金龍投5球，也把他三振。

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李振昌22日共用14球，有10球是好球，再度連續飆出3次三振，從投出第1球到最後三振，約花了5分鐘左右，過程十分迅速。

中華職棒CPBLTV精彩短片，也用泡麵梗當標題寫著：「九局上，泡麵才剛買好啊！李振昌又展現K功連3K兄弟拿下勝利」。

這是李振昌最近4場比賽投出的第3場連續3次三振的比賽，而且是面對不同的3隊都有，8月13日對統一獅用14球連飆3K，17日對桃猿及22日對富邦悍將都是連飆3次三振，目前是連續投出6次三振。

▲李振昌。（圖／記者張克銘攝）