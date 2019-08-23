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中職／赫猛迎戰桃猿力保龍頭　王溢正對兄弟尚未嘗敗

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▲▼0816 中華職棒中信兄弟對桃猿-赫猛。（圖／記者黃克翔攝）

▲赫猛。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟22日勝富邦悍將，加上Lamigo桃猿敗給統一獅，兄弟擠下桃猿，登上龍頭寶座，但雙方僅有0.5場勝差，兄弟23日起在洲際主場與桃猿展開3連戰，首戰進行土洋大對決，兄弟派出赫猛先發，猿隊則由陣中本土王牌王溢正應戰。比賽晚間6時35分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞雲》。

赫猛本季先發6場，戰績3勝2敗，防禦率2.70，表現優異，不過本季面對猿隊3場0勝2敗，前兩戰都投不滿5局，對戰防禦率是偏高的6.59。

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赫猛對桃猿被打擊率為0.382，碰上左打高達0.419，陳晨威、藍寅倫和郭嚴文對戰打擊率超過5成，此外，朱育賢、郭嚴文、陳俊秀及林立都曾從他手中開轟，要加以留意。

猿隊先發王溢正本季出賽20場，其中19場為先發出賽，戰績11勝2敗，防禦率4.34，本季7次和兄弟交手，4勝0敗，防禦率3.55，近一次對戰繳出6局無失分優質先發。

王溢正對兄弟被打擊率0.297；對右打者被打擊率0.303、對左打者被打擊率0.283，王勝偉、詹子賢、彭政閔及陳子豪對戰成績佳，其中詹子賢、王勝偉都曾敲出2發全壘打，林智勝也有1轟。

關鍵字： 赫猛中信兄弟Lamigo桃猿王溢正中華職棒
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