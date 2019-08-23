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世羽賽／麟洋配三局激戰南韓惜遭逆轉　無緣復仇挺進8強

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▲▼ 婕斯盃，王齊麟李洋、麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲麟洋配 。（圖／資料照／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，男雙部分共有兩組晉級16強，其中李洋／王齊麟將要對上目前世界排名23的南韓組合徐承宰／催率圭，最終李洋／王齊麟三局以1比2（21：19、21：23、16：21）不敵對手，本屆16強止步。

李洋／王齊麟目前世界排名來到第9，本屆被列為大會第11種子，首輪輪空並在32強賽，以直落二擊敗同袍好手的林上凱／曾敏豪，晉級16強後，要交手剛剛在首輪擊敗世界第一的印尼男雙吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya)的合徐承宰／催率圭，雙方交手兩次各握一勝。

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最近一次交手在泰國公開賽，麟洋配遭到直落二，也讓王齊麟相當嘔，因為第一次在5月蘇迪曼盃交手時，麟洋直落二輕取，因此本戰要拚復仇。本次交手第一局催率圭搶前三板攻擊、李洋掛網，徐承宰連續回飛，南韓挑戰，王齊麟殺球、南韓殺向中路4平，王齊麟網前連殺。南韓發球一直拖延時間，被裁判抓犯規。

李洋調動後場、南韓殺向中路，李洋搶攻、王齊麟掛網，催率圭直線殺球，麟洋8：11，李洋突擊，王齊麟連續殺球追至11平，徐承宰回飛、王齊麟跪地連回可惜第三球不及，雙方仍在一分拉鋸，南韓挑戰成功，王齊麟網前殺球追至18平，催率圭發球出界、李洋失誤19平，李洋三次撲地救球拿分，南韓掛網，麟洋21：19搶下。

第二局一開始南韓回飛，李洋殺向中路、麟洋lucky ball 3：0，催率圭發球太久又被判犯規掉分，催率圭想理論裁判不理，王齊麟殺球讓催率圭回飛，李洋救球不及麟洋5：3，催率圭發球失誤但lucky ball，麟洋失誤被追至9平，王齊麟回球過長，麟洋9：11落後。

王齊麟下殺追至11平，南韓猛攻至13平緊咬比分，王淇淋連續殺球，讓南韓掛網，麟洋15：13，李洋掛網、王齊麟殺出界連掉3分16平，李洋挑戰失敗被反超17：19，催率圭軟手掛網，雙方19平，李洋再撲地起身回擊，讓麟洋配先出現賽末點，但被對手化解，王齊麟再殺追至21但出界，麟洋配可惜以21：23遭扳平。

決勝局一開始，麟洋默契失誤0：2，連續調動讓南韓掛網，麟洋跪地救球不及1：4，南韓掛網，王齊麟連續殺球追至4平，李洋失誤、王齊麟反應不及，麟洋5：8落後，王齊麟回球掛網，徐承宰抓住機會搶攻，李洋掛網6：11落後。

王齊麟前場攔截連追2分，李洋連三倒地接球拿分、王齊麟掛網9：12，南韓組合搶球失誤，王齊麟殺向斜角追至一分差，李洋救球不及，麟洋被拉開至12：15，李洋搶攻得分但下球掛網，催率圭掛網，徐承宰連殺，麟洋14：18落後，王齊麟反應不及，南韓先出現賽末點，麟洋先化解一個但李洋掛網以16：21讓出，以總局數1比2遭到逆轉，無緣晉級8強。

關鍵字： 世羽賽麟洋配
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