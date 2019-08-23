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美網／謝淑薇首輪碰會外選手　籤運差32強恐強碰小威

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▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

美網單打籤表在台灣時間23日午夜抽出，台灣一姊謝淑薇雖然首輪將碰上會外賽晉級的選手，但是籤運不算太好，非常有可能在32強碰上女網最偉大球員小威廉絲(Serena Williams)，要過關難度頗高。

本次美網謝淑薇名列第29種子，位在籤表的最下半區。籤表這區看頭十足，第8種子小威廉絲首輪就要碰上一輩子的宿敵莎拉波娃(Maria Sharapova)，這也是兩人生涯第22次交手。兩人過去展開恩怨對決，小威廉絲拿下19勝，上一次對決已是2016年的澳網8強。不過其實兩位傳奇女將去年法網也有機會交手，不過小威廉絲賽前就退賽，因此未能對決。而莎娃上一次擊敗小威，已經是將近15年前的2004年終賽。

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而在這一區，還有前球后芭提(Ashleigh Barty)以及中國好手王薔。而謝淑薇在次輪64強的潛在對手，預料是才在杜哈女網賽擊敗她的慕秋娃（Karolina Muchova），因此要突圍而出難度不小。

目前推估8強對戰組合為大坂直美對貝爾騰斯（Kiki Bertens）；哈勒普（Simona Halep）對科維朵娃(Petra Kvitova)；斯維托利娜(Elina Svitolina)對普莉絲可娃(Karolina Pliskova)；小威廉絲對芭提。

關鍵字： 美網謝淑薇
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