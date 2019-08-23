我還有希望！林書豪自認NBA生涯未完全結束　滿意自己的努力

▲林書豪仍抱著重返NBA的希望。（圖／GOOD TV提供）

記者游郁香／綜合報導

今年是林書豪自2012年掀起「林來瘋」過後，首度在NBA各隊都即將進入訓練營之際，還沒找到落腳處。日前與大陸球鞋品牌「特步」簽下3年合約的他，是否會就此轉戰CBA成了熱門話題。「豪小子」最近接受大陸媒體專訪時，坦承不確定能不能回到NBA賽場，但他自認NBA生涯還未完全結束，「所以我還有希望。」

林書豪曾是麥迪遜花園廣場的「寵兒」，從落選新秀到2度被釋出，卻在尼克板凳深處竄出，掀起「林來瘋」成為知名球星，激勵人心的故事紅遍世界。但在上季隨暴龍奪得個人首冠後，他卻面臨生涯最大危機，在自由市場上乏人問津，至今還未傳出任何NBA球隊與他接洽。

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自從上個月底結束台灣行後，林書豪就前往中國參加一連串活動，包括以3年750萬美金的價碼簽約大陸球鞋品牌「特步」。近來中國籃球記者宋翔更爆料他「無限接近」加盟CBA球隊北京首鋼；雖然這個消息遭到林書豪團隊否認，他本人也強調自己親口說的才是官方消息，依舊引起各種他將「登陸」的揣測。

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

不過若有選擇的餘地，林書豪顯然還是將回歸NBA當成優先選擇，他日前接受陸媒專訪時直言，「我不知道以後會不會回去NBA，我覺得這個NBA生涯還沒完全結束，所以我還有希望。」

林書豪也回顧過去這5年，他表示自己跟5年前已經完全不同，「5年以前我可能什麼都不懂，這幾年真的是受傷了很多次，有很多困難的情況，失敗了很多，從這些都學了很多，都成長了很多。」

這位在23日滿31歲的台裔控衛在籃網兩季僅打了37場比賽，2017-18賽季開幕戰遭逢右膝髕骨韌帶斷裂重傷，更嚴重打擊了他的生涯，甚至一度考慮退休，不過他還是挺過這些難關。

林書豪說，他現在會給自己一個C或C-的評價，因為他還沒成為他想要成為的那個球員，但他並不打算屈服，「我沒有放棄，不只是說練籃球的方面，我也是說當一個好人，尊重我的隊友，這些東西我都很堅持。所以我覺得雖然我沒有很成功，可是我還是很滿意我的努力。」

▲林書豪。（圖／記者林敬旻攝）