世羽賽／戴資穎強心臟兩局化解6個局點　直落二退南韓晉級8強

▲世羽賽戴資穎。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，前世界球后戴資穎順利晉級16強，22日則是要對上南韓金佳恩，最終戴資穎以直落二（24：22、24：22）擊敗金佳恩，首局更是化解對手4個局點、第二局也化解2個局點，成功晉級8強。

本屆大會第二種子戴資穎的戴資穎，首戰以直落二輕取印尼小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）後，16強賽將要交手世界排名29的金佳恩，持續奪牌之路邁進，只要能夠打進四強，積分就能超過山口茜，若能一舉奪冠更可以重返球后寶座。

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戴資穎和金佳恩過去未曾交手。本次交手第一局雙方1平，金佳恩挑戰成功，戴資穎1：4落後，戴資穎回球不及，金佳恩挑後場，戴資穎回擊出界6分落後，金佳恩、戴資穎都出現掛網，金佳恩發球出界，戴資穎勾對角連要3分，金佳恩斜線進攻，戴資穎7：11落後。

30拍來回後，金佳恩大對角攻擊，戴資穎搶網挑後場8：12，金佳恩挑戰成功，戴資穎出界、反應不及6分落後，金佳恩連續掛網，戴資穎殺球追至15：18，金佳恩挑戰失敗但先出現局點，戴資穎勾對角，加上金佳恩失誤，金佳恩挑戰失敗，戴資穎化解3個局點，戴資穎卦網，讓金佳恩再出現局點，戴資穎假動作再化解，金佳恩突擊出界，雙方22平，戴資穎假動作、金佳恩失誤，戴資穎共化解4個局點24：22搶下！

第二局戴資穎突擊雙方2平，戴資穎掛網、出界3：5、4：6落後，戴資穎直線殺球、網前點放追至6平，金佳恩lucky ball但下球掛網，雙方7平，戴資穎翻網球反超，戴資穎近身殺球9：7，戴資穎掛網被追至9平，多拍來回戴資穎收力放對角11：9，金佳恩反應不及撲地。

戴資穎回球掛網，金佳恩挑後場出界，雙方比數緊咬在一分差，戴資穎大對角攻擊13：11，但戴資穎掛網，金佳恩腳滑劈腿，讓戴資穎直線進攻拿分，戴資穎掛網被追至14：16落後，戴資穎直線殺球追至16平，金佳恩頻頻掛網，讓戴資穎連拿5分反超19：16，但被追至19平，戴資穎判斷失誤被反超，戴資影小球再化解金佳恩局點，金佳恩掛網，戴資穎追至21平，金佳恩接發失誤，戴資穎出現賽末點但也失誤。

雙方22平，金佳恩沒過網，金佳恩最後失誤，戴資穎第二局化解金佳恩2個局點，並以24：22直落二收下勝利，晉級8強。

戴資穎五度參加世錦賽，最佳成績都是在8強止步，不過隨著日本山口茜爆冷出局，戴資穎有很機會力拚冠軍。順利擊敗金佳恩晉級8強，8強賽將交手印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）和美國華裔張蓓雯對決後的勝方。