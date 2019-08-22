中職／好浪漫！萊福力MVP手捧鮮花送老婆

▲萊福力捧鮮花送老婆。（圖／記者張克銘攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟洋投萊福力22日對戰富邦悍將，先發7.1局失3分好投，拿下本季第5勝，獲選單場MVP，賽後見他手捧鮮花，他笑說：「老婆小孩9月就要回去了，特別準備花給老婆，可惜他們今天因為感冒缺席了，我也有點小感冒。」

萊福力上一次對悍將先發2.1局慘丟6分吞敗，前一次投球是對桃猿中繼，僅投0.1局又丟5分、3分責失，此役表現回穩，7.1局用102球，被敲7安，送出4次三振、2次保送，失掉3分、2分責失奪勝。

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繳出好投的關鍵，萊福力歸功捕手與情蒐：「今天和捕手有很好的默契，針對前2場失敗，這兩天也重複觀看影片，找出問題點，加上聽從情蒐人員的建議，針對配球做了一些調整。」

這也是萊福力自6月14日對戰悍將後，再度投球超過7局，他透露：「這兩天也有再回去看當時的比賽，想辦法找回當時的投球心境，告訴自己就是要這種感覺。」

此役獲選單場MVP，萊福力特別準備花束獻給家人，可惜妻小因感冒缺席，而自己也有一點小感冒，他苦笑說：「如果沒有感冒的話，8局可能就能完封了，不會像一個90歲的老人站在那裡。」

開季至今展現一定的壓制力，萊福力謙虛表示：「還是要說中職的打者真的很厲害，每一場比賽都必須快速調整自己，這很重要。」