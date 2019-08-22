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世羽賽／周天成三局激戰連下5分退星國小將　驚險殺進8強

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▲▼ 世羽賽周天成。（圖／CFP）

▲周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行，男單一哥周天成順利挺進16強，22日16強賽對上目前世界排名34、新加坡22歲新星駱建佑，最終周天成以2比1（21：13、18：21、21：17）擊敗對手，連續三屆晉級8強！

周天成世界排名衝上生涯新高的第2位，本屆首輪對上丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），雙方大戰三局，周天成以2比1驚險挺進次輪，32強賽碰上克羅埃西亞選手金雅克（vonimir DURKINJAK），則是輕鬆直落二晉級。

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周天成16強賽交手未對決過的駱建佑，駱建佑曾在今年超級300賽泰國大師賽決賽擊敗超級丹林丹封王。本次交手第一局一開始，駱建佑卦網，周天成2：0，駱建佑近身球，周天成網前小球、攻擊出界，雙方都發生出界，駱建佑回球過長，周天成回球不及6：4，駱建佑連續失誤，周天成斜線進攻連拿5分11：4。

周天成判斷失誤加上出界，周天成直線下殺12：6，周天成斜角殺球，讓駱建佑反應不及，駱建佑連續攻擊，周天成仍握有5分優勢，周天成挑戰失敗，周天成守住幾波進攻挑後場得分15：9，周天成直線突擊、駱建佑出界，周天成翻網球出現局點，駱建佑化解2個，周天成21：13收下首局。

第二局駱建佑重扣，周天成回球出界1：3，駱建佑放球掛網，駱建佑近身球突擊，周天成直線殺球反超，駱建佑突擊5平誕下球掛網，周天成救球不及，駱建佑連續猛殺，讓周天成5：9落後，駱建佑失誤，周天成回擊過長、撲救不及7：11落後。

周天成5分落後，駱建佑又斜線下殺但出界，周天成回擊出界8：13，駱建佑連續直線殺球，周天成10：15，駱建佑判斷失誤、回擊過長，周天成突擊追至14：16，周天成回擊出界，駱建佑近身殺球，周天成殺向斜角，駱建佑掛網，周天成追至18平但球拍斷線掉分，駱建佑拿下局點，周天成18：21遭扳平。

決勝局周天成回球不及、出界0：3，駱建佑回球過長，駱建佑直線殺球、周天成翻網球、大對角殺球3：4，駱建佑連續直線殺球，周天成虛攻追至6平，周天成斜殺、連拿5分8：6反超，可惜撲救不及，駱建佑網前小球追至8平，周天成挑後場、駱建佑回球過長，周天成11：8領先。

周天成挑後場、起跳殺在線上13：8，駱建佑lucky ball得分，駱建佑發球失誤送分，周天成仍有4分優勢，周天成殺球得分怒吼，再一個近身攻擊17：10，周天成對角線攻擊再怒吼，駱建佑連續突擊連追6分追近，周天成抓緊機會突擊，先出現賽末點，被駱建佑化解一個，周天成穩住突擊以21：17拿下勝利，晉級8強。

周天成連續三年都闖進世錦賽8強，過去最佳成績是在2014、2017以及2018年的8強，本屆要力拼首面獎牌。順利擊敗駱建佑後，8強將有機會交手印度一哥斯里坎特（KIDAMBI Srikanth）或是泰國華裔王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN）。
 

關鍵字： 世羽賽周天成
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