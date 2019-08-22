電影下半場引起球員共鳴　林志傑現身特映會

▲林志傑現身下半場特映會。（圖／富邦球團提供，下同）



記者洪偵源／綜合報導

富邦金控贊助的籃球電影《下半場》，22日舉行電影特映會，富邦全隊參加，包括剛加入的林志傑，同時邀請UBA大輔仁大學、文化大學、國立體育大學、政治大學，及HBL南湖高中、治平高中等逾百名新秀一同觀影，分享籃球奮鬥心路歷程。

《下半場》23日全台上映，富邦為金融業獨家贊助，由張榮吉導演、陳寶旭監製，華納兄弟發行，富邦教頭許晉哲除了是再興中學第一屆籃球隊員，更在執教後帶領再興中學以單一球季全勝的佳績拿下隊史首座HBL總冠軍，對於《下半場》描述球隊追求冠軍夢的歷程有十足的共鳴。

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而曾征戰過HBL的球員張伯維、楊興治、賴廷恩也在映前受訪時表示：「很期待這部電影，好奇導演有沒有把我們當年被教練＂鍛鍊＂的過程如實呈現。無論大家當時成績如何，高中籃球都是籃球生涯中重要經驗，也是人生很棒的回憶！」

《下半場》是第一部獲得高中體育總會授權使用HBL名稱的電影，為了拍攝片中多場逼真的球賽，不僅動員數百位籃球員參與演出，還聘請HBL的冠軍球隊教練賈凡、楊政倫等擔任演員們的籃球教練，也請到專業球評王承文擔任劇本顧問。

兩位主角范少勳、朱軒洋飾演一對來自貧困家庭，相依為命的兄弟，弟弟加入菁英球隊育英高中，受到教練重視，蛻變為場上耀眼的球星；哥哥則是進了雜草球隊光誠中學，卻面臨解散的困境，兩兄弟在賽場重逢，體認到在爭奪冠軍的路上，他們必須擊敗彼此，上半場失去的，下半場贏回來。

《下半場》最近一連串的試映會造勢，搶先看到影片的觀眾反應熱烈，認為是台灣電影中少數真實刻畫運動精神與人物情感的佳作，口碑效應迅速發酵，不少影評與媒體紛紛寫下他們的感動。歡迎觀眾進場力挺國片，為夢想加油！