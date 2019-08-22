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世籃賽／美國Q3一波流16分退澳洲　波總5萬人前執教讚嘆如電影

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▲▼美國男籃華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃華克。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

美國隊22日在墨爾本與地主澳洲進行一場熱身賽，吸引了破5萬1000名球迷前來觀戰，兩隊上半場形成拉鋸，澳洲隊長米爾斯(Patty Mills)前2節攻下全場最高的13分，率隊以43比44緊咬比數；但美國隊第3節連續命中三分，拉出一波13比0猛攻，拉開雙位數領先，終場便以102比86、16分差大勝。

美國教頭波波維奇(Gregg Popovich)此役排出與對陣歐陸勁敵西班牙不同的先發陣容，由隊長主控華克(Kemba Walker)搭配兩名年輕後衛米歇爾(Donovan Mitchell)、布朗(Jaylen Brown)，以及小前鋒哈里斯(Joe Harris)和中鋒透納(Myles Turner)。

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由馬刺控衛米爾斯領軍的澳洲隊，先發陣容同樣以NBA球員為主，包括騎士後衛戴拉維多瓦(Matthew Dellavedova)、爵士小前鋒英格斯(Joe Ingles)和太陽中鋒拜恩斯(Aron Baynes)等。「澳洲王」米爾斯上半場就開啟火力，攻下全場最高的13分，美國隊最高分則是小將庫茲馬(Kyle Kuzma)的9分。

▲▼波波維奇打趣表示，他拿馬刺合約威脅「澳洲王」米爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲「澳洲王」米爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

前2節打完，美國隊僅取得1分領先，但澳洲第3節崩盤，連續被對手命中外線，單節被打出32對18的一波流，陷入15分落後，美國隊末節防守也沒有懈怠，終場以102比86大勝。美國隊以主控華克攻下23分最高；透納拿下15分次之，另有14籃板；米歇爾貢獻13分；庫茲馬從板凳高效挹注12分，三分球5投4中。

澳洲隊則以隊長米爾斯和替補古爾丁(Chris Goulding)各砍下19分最高，但兩人的得分都集中在上半場；米爾斯單場16投6中，命中率有些低迷，單場正負值是不理想的-17。

這一場在墨爾本舉行的熱身賽，共吸引了5萬1218名球迷進場觀戰，在這麼多人面前執教，讓美國隊總教練波波維奇賽後讚嘆宛如電影場景，「我不斷往後看，因為我覺得我會跌下舞台，然後我跟我的教練團說，『我不知道這是怎麼一回事。』這真的是很奇怪的執教情況。」

▲美國隊，史馬特、布朗、坦圖、華克、庫茲馬。（圖／CFP）

▲美國男籃華克(右1)。（圖／CFP）

關鍵字： NBA華克米爾斯米歇爾美國隊澳洲隊世界盃男籃男籃世界盃世籃賽
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