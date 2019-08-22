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NRC FAST 42用疾速征服初全馬挑戰　NRC全馬訓練營

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▲NRC FAST 42用疾速征服初全馬挑戰。你，敢不敢更快？。（圖／Nike提供）

▲NRC FAST 42用疾速征服初全馬挑戰。（圖／Nike提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

Nike致力於提供運動員創新產品科技與專業服務，並激勵跑者勇敢突破、不斷挑戰自我極限。從2017年開始，NIKE RUN CLUB(NRC)於每年馬拉松賽季開始前發起FAST 42全馬訓練營，透過系統化的專業訓練、幫助素人跑者突破全馬自我最佳成績，自開辦以來，每一屆的訓練營皆吸引眾多熱愛跑步、不畏挑戰的素人跑者報名參與。

而今年，品牌傾聽更多跑者的聲音，為激勵跑者跳脫自我框架，勇於征服初全馬賽道，進而改變訓練營型態；本屆的FAST 42全馬訓練營將助力首次挑戰全馬的跑者，透過多元化課程及專業跑步裝備，激發出「敢不敢更快」的潛力、全力備戰初次的全程馬拉松。

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第三屆NRC FAST 42訓練營於上周六(8.17)正式開訓，在NRC教練與配速員組成的專業團隊帶領下，FAST 42第三屆成員將接受16周的完整訓練，透過NRC團隊量身打造的跑步訓練菜單、NIKE TRAINING CLUB (NTC)強化核心肌群與運動傷害防護教學、營養知識補給策略以及意志力強化課程等多方位的完整內容，幫助跑者做足應戰初全馬的準備。

▲NRC FAST 42用疾速征服初全馬挑戰。你，敢不敢更快？。（圖／Nike提供）

▲NRC FAST 42用疾速征服初全馬挑戰。你，敢不敢更快？。（圖／Nike提供）

始業式當日亦邀請到新生代長跑運動員周庭印為即將挑戰初全馬的跑者們帶來經驗分享；他分享道：「在追求疾速的全馬訓練過程中，有專業教練指導以及團隊的鼓勵非常重要，同時要相信自己身為運動員的潛能，相信自己能突破自我界限，勇於挑戰更快的自己。」

合適的訓練裝備亦是跑步訓練中不可或缺的要素，專為速度而生的Nike疾速系列鞋款搭載不同的性能材料，無論是增強緩震並提供出色能量回饋的全掌Zoom Air氣墊，或是兼顧輕盈、柔軟和回彈並能提供優越能量回饋的Nike ZoomX泡棉，將提供NRC FAST 42跑者們在日常訓練和比賽日的競速帶來出眾的跑步體驗。

NRC FAST 42跑者已開啟初次全馬挑戰的訓練。關於FAST 42菁英跑者們的訓練故事請持續關注Instagram帳號 @NRC_FAST42，期待這群勇敢突破自我的跑者故事，能夠激勵更多人跳脫框架，挑戰極限。

關鍵字： NikeNike Run Club
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