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王冠閎世青錦二破100蝶全國　目標200蝶持續突破

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▲2019年FINA布達佩斯世界青年錦標賽，王冠閎。（圖／FINA官網）

▲王冠閎出賽2019年FINA布達佩斯世界青年錦標賽。（圖／FINA官網）

記者潘泓鈺／綜合報導

王冠閎在布達佩斯世青錦標賽2度刷新100公尺蝶式全國紀錄，52秒83與先前他在全中運53秒51進步了0.66秒。黃智勇教練表示，這對他來說是一個很大的突破，希望25日的200公尺蝶式能夠持續突破。

年僅17歲的王冠閎今年全中運100公尺蝶式以53秒51掛上生涯第一個全國紀錄，雖然相隔不到一週的全大運，被中興大學朱宸平以53秒15要回全國紀錄榜，不過22日的世青錦標賽，王冠閎預賽就以52秒93破全國的成績晉級，準決賽再以52秒83二度刷新紀錄，可惜總成績第9與決賽擦身。

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「王冠閎這個暑假的目標就是這場比賽，匯集全世界最出色的15到18歲男子游泳選手，再高強度的比賽中能夠激發更大的潛能，」黃智勇教練說道，「這次他感覺狀況特別好，於是前50公尺就開始衝了，最難的是雖然起步就衝刺，但回程也沒有掉速，所以才能夠打破全國紀錄。」

王冠閎前50公尺24秒79、後50公尺28秒04，總成績52秒83，比全中運的成績快了0.66秒，黃智勇表示，這對於100公尺項目來說是很大的突破，也讓王冠閎更有信心，期待他25日的200公尺蝶式能夠再有突破演出。

王冠閎在2017年全運會200公尺蝶式游出1分58秒23，成為台灣歷史第2位突破「2分鐘障礙」的選手，被期待未來能夠游進奧運，而他當時就曾表示，這兩年的目標就是2020年東京奧運A標，這次100公尺蝶式A標為51秒96，200公尺則是1分56秒48。

關鍵字： 王冠閎世青錦標賽
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