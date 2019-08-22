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日職／王柏融低潮無安打　火腿2支2分砲險勝西武中止連敗

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▲王柏融對軟銀。（圖／翻攝自FOX體育台粉絲團）

▲王柏融。（圖／翻攝自FOX體育台粉絲團）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊王柏融今天(22日）在對戰西武獅的比賽，擔任6棒左外野手，4個打數沒有安打，被1次三振，但火腿靠渡邊諒及清宮幸太郎的2支2分全壘打，9局上再搶1分，以5比3險勝西武獅，中止2連敗，避免被橫掃。

王柏融在21日比賽3打數沒有安打，有1次觸身球上壘，跑回1分，今天再度無安打，已是連2場、連續7打數無安打，打擊率降到2成71。他在8局下取消DH時，被換退場休息。

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西武在3局下秋山翔吾陽春砲攻進1分。火腿4局上一出局清宮幸太郎被保送，渡邊諒打出左外野2分全壘打，王柏融擊成中外野飛球出局。

火腿在6局上一出局近藤健介保送，清宮幸太郎轟出右外野2分全壘打，二出局後王柏融左外野飛球出局。

西武6局下秋山翔吾打出左外野飛球，王柏融滑接未能接殺，但接下安打球，二出局後森友哉安打及栗山巧安打攻下1分。

火腿8局上清宮幸太郎右外野安打，渡邊諒游擊滾地造成清宮在二壘出局，但二壘手暴傳一壘讓渡邊諒上一壘，王柏融打成投手前滾地球，投手傳三壘夾殺渡邊諒出局，王柏融趁機到二壘，平沼翔太投手前反彈球出局。

8局下火腿取消指定打擊，王柏融退場。西武在8局下外崎修汰陽春全壘打再追1分，只以1分落後。

火腿在9局上一出局中島卓也被保送，西川遙輝觸身球上壘，大田泰示中外野安打占滿壘，近藤健介用右外野高飛犧牲打送回1分。

關鍵字： 日職王柏融
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