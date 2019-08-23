運動雲

>

違規又擋臨時理事會　體育署長批吳兩平放任情況惡化

ETtoday運動雲

▲▼ 2020東京奧運中華隊選訓委員會 會後採訪邀請-體育署長高俊雄。（圖／記者黃克翔攝）

▲高俊雄。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪偵源／台北報導

跆拳道協會理事會22日送交罷免現任理事長吳兩平提案連署，同日體育署也公布先前跆協爭議案調查結果，認定違規屬實，處於停止補助1年，體育署署長高俊雄也不滿，已無法容忍跆協的情況繼續惡化。

跆協21日原訂在跆協6樓會議室召開臨時理事會，但跆協辦公室大門深鎖，導致臨時理事會無法召開，請來鎖匠開鎖，才發覺門是從內部反鎖，引起理事們不滿，但將罷免吳兩平連署人數提高到19人。

請繼續往下閱讀...

罷免連署提案在22日一早以雙掛號形式，寄送到體育署與跆協，並預定在9月1日再度召開臨時理事會，為避免再度出現鎖門的情況，可能改在體育署舉行臨時理事會。

高俊雄在22日體育署例行記者會上表示，跆協的情況實在無法容忍，不能容忍任何一個擔任特定體育團體理事長放任會務運作越加惡化，「事實到哪裡，我們處理到哪裡」。

專案小組調查結果，吳兩平安排兩個兒子在台灣舉行品勢世錦賽、主席盃亞洲區以及大獎賽時，擔任組長職務，雖無領取固定月薪，但領取工作費，已經違反國體法。

此外跆協在工作人員異動上未依法陳報，有資訊揭露不全、規避主管機關監督之嫌，而財務問題部份，在自籌款部份支出憑證不齊或出現缺漏，難以確認實際數目，採購經費動用程序鬆散違反國體法第30條第1項第11款及第34條第1項第1款，應建立財務稽核及管理機制與實施內部財務監控制度規定。

而在罷免提案部份，吳兩平在收到通知後，有15天的答辯時間，由於曾發生鎖門導致臨時理事會開不成的情況，體育署競技運動組組長洪志昌表示，由於採雙掛號，加上跆協與體育署都有提交罷免提案，若對方置之不理，體育署也有權主動要求跆協進行動作。

▲▼ 跆拳道協會理事長吳兩平 。（圖／記者洪偵源攝）

▲吳兩平。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 跆拳道吳兩平
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

推薦閱讀

世羽賽／戴資穎強心臟兩局化解6個局點　直落二退南韓晉級8強

中職／泡麵才剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘（影片）

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

中職／洋將登錄規定有修改空間　兄弟行文給聯盟

中職／味全龍談妥U23國手李凱威　新秀只剩2人沒簽

中職／包林傑單局4K創紀錄　史上第5人

我還有希望！林書豪自認NBA生涯未完全結束　滿意自己的努力

中職／想辦法提升攻擊　統一獅添購新法寶

中職／8月狂象　中信兄弟3連勝躍居下半季首位

中職／林泓育認同理念　看好劉育辰勝任總教練

熱門新聞

世羽賽／戴資穎強心臟兩局化解6個局點　直落二退南韓晉級8強

中職／泡麵才剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘（影片）

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

中職／洋將登錄規定有修改空間　兄弟行文給聯盟

中職／味全龍談妥U23國手李凱威　新秀只剩2人沒簽

中職／包林傑單局4K創紀錄　史上第5人

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2富邦本周決定3洋投　伍鐸24日期末考

3羅里奇對羅力　統一、富邦先發名單

4作業來不及　統一留3洋投不補新洋投

5小AI大頭照藏柯瑞　可能9月被買斷

熱門新聞

1世羽賽／戴資穎直落二退南韓晉級8強

2泡麵剛買好　李振昌再連飆3K只花5分鐘

3邱志恆零簽圓夢　獅迷但最愛恰哥

4洋將登錄可修改　兄弟行文給聯盟

5味全談妥李凱威　新秀剩2人沒簽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

『我們當真了』李振昌到底是不是泡麵殺手？

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

【中職highlight】李茲6局13K平隊史紀錄　桃猿7比2賞獅3連敗｜8/20 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366