違規又擋臨時理事會　體育署長批吳兩平放任情況惡化

▲高俊雄。（圖／記者黃克翔攝）



記者洪偵源／台北報導

跆拳道協會理事會22日送交罷免現任理事長吳兩平提案連署，同日體育署也公布先前跆協爭議案調查結果，認定違規屬實，處於停止補助1年，體育署署長高俊雄也不滿，已無法容忍跆協的情況繼續惡化。

跆協21日原訂在跆協6樓會議室召開臨時理事會，但跆協辦公室大門深鎖，導致臨時理事會無法召開，請來鎖匠開鎖，才發覺門是從內部反鎖，引起理事們不滿，但將罷免吳兩平連署人數提高到19人。

請繼續往下閱讀...

罷免連署提案在22日一早以雙掛號形式，寄送到體育署與跆協，並預定在9月1日再度召開臨時理事會，為避免再度出現鎖門的情況，可能改在體育署舉行臨時理事會。

高俊雄在22日體育署例行記者會上表示，跆協的情況實在無法容忍，不能容忍任何一個擔任特定體育團體理事長放任會務運作越加惡化，「事實到哪裡，我們處理到哪裡」。

專案小組調查結果，吳兩平安排兩個兒子在台灣舉行品勢世錦賽、主席盃亞洲區以及大獎賽時，擔任組長職務，雖無領取固定月薪，但領取工作費，已經違反國體法。

此外跆協在工作人員異動上未依法陳報，有資訊揭露不全、規避主管機關監督之嫌，而財務問題部份，在自籌款部份支出憑證不齊或出現缺漏，難以確認實際數目，採購經費動用程序鬆散違反國體法第30條第1項第11款及第34條第1項第1款，應建立財務稽核及管理機制與實施內部財務監控制度規定。

而在罷免提案部份，吳兩平在收到通知後，有15天的答辯時間，由於曾發生鎖門導致臨時理事會開不成的情況，體育署競技運動組組長洪志昌表示，由於採雙掛號，加上跆協與體育署都有提交罷免提案，若對方置之不理，體育署也有權主動要求跆協進行動作。

▲吳兩平。（圖／記者洪偵源攝）