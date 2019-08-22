世羽賽／廖蘇配三局大戰退第8種子丹麥　連追6分反超闖進8強

▲ 廖敏竣／蘇敬恒 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，男雙部分共有兩組晉級16強，其中廖敏竣／蘇敬恒將對上丹麥組合阿斯特魯普(Kim ASTRUP)／拉斯姆森(Anders Skaarup RASMUSSEN)，雙方75分鐘三局大戰，廖蘇配以2比1（21：19、12：21、21：17）晉級8強。

本屆被列為大會第13種子的廖蘇配，首輪輪空，32強賽以直落二擊敗俄羅斯組合後，晉級16強要碰上第8種子阿斯特魯普／拉斯姆森，雙方交手過3次，廖蘇配握有2勝，近期在去年丹麥公開賽交手，廖蘇配以直落二勝出。

請繼續往下閱讀...

本次交手第一局一開始廖蘇就以1：6落後，廖蘇連趕6分一度反超，不過阿斯特魯普／拉斯姆森連下4分，廖蘇9：12追至11：13，廖蘇追至16、17平手，並連下2分反超19：17，出現3個局點機會，但被對手化解2個，廖敏竣／蘇敬恒穩住以21：19搶下。

第二局雙方1平後，廖蘇反超5：3，卻被阿斯特魯普／拉斯姆森連下3分反超，廖蘇配5：9、5：11落後，廖蘇讓對手連取8分被拉開分差5：13，終於中止失分但還有7分要追趕，廖蘇化解對方一個局點，可惜以12：21被扳平。

決勝局雙方來到3、4、5、6平比數拉鋸，廖敏竣／蘇敬恒連下3分9：6、11：8領先後，一直維持領先優勢，連拿5分14：8，阿斯特魯普／拉斯姆森追上至4分差，廖蘇16：12、18：14，但又被對手連拿3分拉近，廖蘇先出現賽末點，沒有浪費機會以21：17晉級8強。

廖敏竣／蘇敬恒搶下8強門票後，將要在8強賽交手全英公開賽冠軍的印尼組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）。