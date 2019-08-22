體育署報告東奧備戰現況　已取得10席參賽資格

▲雷千瑩。（圖／企業射箭聯盟）



記者洪偵源／台北報導

目前中華隊各項目選手，都在爭取2020年東京奧運資格的路上，體育署在22日例行記者會會報上指出，目前已取得4個競賽種類共10席的奧運參賽資格。

目前獲得奧運門票的競賽種類，射擊取得2席，射箭6席（滿額），田徑、游泳各1席，其中確定取得參賽權的為射箭雷千瑩、田徑鄭兆村，以及游泳的王星皓，其餘要再經選拔確認。

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目前射擊楊昆弼及林怡君等飛靶選手正在芬蘭拉赫蒂參加2019世界盃射擊賽，爭取男女不定向飛靶參賽資格，正在參加羽球世錦賽的周天成、戴資穎等選手，都有機會取得席次。

柔道部份，目前位居奧運積分排名女子57公斤的第13名連珍羚、男子60公斤的第11名楊勇緯及奧運亞洲區積分排名男子66公斤的第6名蔡明諺，同樣有機會叩關奧運。

▲王星皓。（圖／大專體總）



女子壘球將爭取最後1席參賽資格，除透過企聯磨練技術外，更積極規劃前往日本與美國等地移地訓練和以賽代訓，準備參加9月24日至28日的亞洲及大洋洲區奧運資格賽。

最受國人矚目的棒球，將於11月2日至17日參加「世界棒球12強賽」，這項賽事也是奧運資格賽之一，也期待透過主場優勢，爭拚亞洲及大洋洲區第1名，取得奧運參賽資格。

體育署未來將持續偕同各單項運動協（總）會及國訓中心等相關單位，協助選手爭取更多奧運參賽資格，並在明年東京奧運再創佳績。

▲鄭兆村。（圖／記者季相儒攝）