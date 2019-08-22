中職／別具意義的1300安　張正偉放下光環默默耕耘

▲張正偉。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

走過2017年的釋出風波，「花花」張正偉轉戰富邦悍將後，轉換心境，學會放下過往的光環，珍惜當下，「人總是會老吧，不知道自己能夠打幾年，但也不會去設限。」花花說：「還能在球場上真的是一件很開心的事，我會繼續努力，珍惜上場機會。」

曾經是兄弟的指標球員，但張正偉17年在球團戰力重整的考量下，無情遭到釋出，年底出席頒獎典禮時，一度在台上淚崩。

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2018年轉戰悍將，張正偉因手傷所苦，撐到季後才動刀根除骨刺問題，不過本季除了4月因腳傷下二軍，幾乎都待在一軍，其中15日面對Lamigo桃猿，6局敲出生涯第1300支安打，成為繼張泰山、彭政閔、高國慶、林智勝、黃忠義、林益全、周思齊、張建銘之後，史上第9位達成1300安的球員。

達成1300安里程碑，對張正偉來說特別有意義，追求目標的過程中，他告訴自己不需要看得太重，「這種事急不得，放輕鬆、順順地打，總是會出現。」

張正偉連續9年單季至少百安，今年也有機會達百安，談到安打穩定輸出關鍵，他笑說沒有特別原因，「多練、多打就對了。」提早到球場作準備，也是他的習慣，「去年碰到受傷情形，有些動作不如往年順暢，手感總是差一點，自己要想辦法改變，多練習、維持好的感覺。」

除了賽前提早到球場，張正偉賽後結束也會留下來，常常是全隊最後一個離開球場，「伸展、治療之外，還會讓自己再打一下，多打一點，希望記住好的感覺，讓自己的打擊更確實。」

經歷過2017年的風風雨雨，張正偉轉戰悍將後，有很深的體悟，拋開外界的眼光，他把專注放在球場上，「年輕的會上來，老的自然會被淘汰，既然自己還在場上，就繼續努力，想辦法跟著球隊一起打拚，延續球員生涯。」

花花說：「放低自己的姿態，放下光環吧，我很珍惜現在的機會，其他的事情不會去想，也沒想過還能打幾年，就打到不能打為止吧。」