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中職／張志豪轉重砲　丘昌榮：長打是他與生俱來的天賦

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▲▼中職,富邦悍將對中信兄弟。丘昌榮（圖／記者李毓康攝）

▲丘昌榮。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台中報導

上一球季拿下全壘打王殊榮，張志豪在頒獎典禮上特別感謝打擊教練丘昌榮，協助他轉型為重砲打者，對此，丘昌榮謙虛表示：「長打是他與生俱來的天賦，不是因為我才有，他是屬於非常有爆發力的選手，這幾年能有這樣的成績，他也夠努力。」

張志豪近幾年打擊觀念改變，特別感謝丘哥讓他開竅，關鍵在於2014年，丘昌榮回憶說道，「剛開始看到他有這樣的能力，是發現到他所擊出去的球非常強勁，只是飛行延長性沒有這麼好，所以要求他在準備動作以及擊出動作能夠更完整；瞬間力量有出來，延伸做得夠好，長打自然會出來。」

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2014年開始，張志豪連續單季繳出雙位數全壘打，近3年單季都打出20轟，更是本土第1人，他受訪時常說，「我想用自己的例子，證明給大家看，身材瘦小的球員，也能夠打出全壘打。」

看到張志豪成功轉型重砲打者，丘昌榮並不意外，「他本來就有長打實力，一直鼓勵他，要有信心，並從旁協助他的動作更完整，就像投手一樣，啟動、結束的動作都必須到位，力量才能完整釋放，加上一些細節的調整，才有現在的他。」

不過對於張志豪連續3年都敲出20轟，丘昌榮坦言是沒有預想到的結果，「也沒有叫他一定要全壘打，只是希望他把動作做得更完全，動作有完整，長打就會慢慢出來。」

「現在他的心智、球技和經驗都是最好的狀態，能夠有這樣的成績，他也很努力。」現年32歲的張志豪正處成熟階段，丘昌榮說：「現在他還有一些課題要完成，包括選球部分，沒有人是完美的，總是還有努力的事要做。」
 

▲▼中信兄弟,張志豪全壘打。（圖／記者季相儒攝）

▲張志豪。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒中職張志豪丘昌榮中信兄弟
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