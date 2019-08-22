跆協人事、財務違規調查屬實　體育署停止補助1年

▲吳兩平被認定違規屬實。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

針對跆拳道協會理事長吳兩平違反國體法，安插兒子在跆協任職，以及涉嫌浮報經費等事項，經教育部專案調查小組查證確認違法，體育署在22日宣佈，明年起停止補助經費1年作為處份。

吳兩平遭指控安排兩名兒子在跆協任職，甚至有名片為證，但吳兩平當時解釋為翻譯，另外也在預算被指控方面，經調查訪視結果，也無法交代清楚，認定違規屬實，體育署提出警告責令限期改善。

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體育署競技運動組組長洪志昌表示，吳兩平兩個兒子未領取固定月薪，但其二子分別兼任該會國際事務組及國際關係組組長，並指擔任跆協所辦三大國際賽事之組長職務，領有出席費或工作費已違反國體法。

國體法第36條第1項「特定體育團體不得聘僱現任理事長3親等以內血親為專任工作人員」，以及同條第6項「特定體育團體理事長應遵守利益迴避原則，不得假借職權上權力、機會或方法，圖謀本人或關係人之利益」，吳兩平已違反規則。

洪志昌指出，由於跆協今年度的工作計畫補助經費已經撥出並使用，預計將從明年的工作計畫補助經費開始停止補助，同時違反國體法事項，將追回保險、住宿等費用，停止補助事項，均在不涉及選手組訓、培訓情況下執行。