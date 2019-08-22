日職／張奕5下二出局崩盤退場　4.2局失3分敗投資格

▲張奕戰軟銀。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒歐力士台灣投手張奕今天（22日）一軍生涯首度碰上軟銀鷹，歐力士在1局上攻進1分，張奕前4局壓制軟銀鷹，5局下二出局再連2次保送，被內川聖一敲二壘安打失2分，再被洋砲安打再掉1分退場，共投4.2局失3分。5局結束歐力士1比3落後，張奕是敗投候選人。

張奕今天重回昔日求學之地福岡比賽，要挑戰3連勝，求學時朋友及家人都到場加油，碰上軟銀鷹29勝投手和田毅。

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前4局形成投手戰，但張奕5局下二出局後崩盤，投4.2局退場用83球，被4支安打、2次三振、4次保送，失3分。軟銀鷹先發投手和田毅5局被2支安打、3次三振、2次保送，失1分。

歐力士在1局上福田周平打出中外野三壘安打，西浦颯大被保送，吉田正尚打出游擊雙殺打，但跑回1分，羅梅洛遭到三振。

張奕1局下第1球讓福田秀平打成中外野飛球出局，一壘滾地球解決柳田悠岐，內川聖一打出左外野飛球出局。

2局下張奕三振洋砲古拉西亞，3球三振柯拉斯，最後一球飆出151公里，被松田宣浩打出左外野安打，讓明石健志打到二壘滾地出局。

張奕3局下讓今宮健太擊成三壘滾地球出局，保送甲斐也，職棒生涯一軍首次四壞保送，中止連續12.2局無保送，福田秀平打成投手前反彈球，張奕接到傳一壘但二壘有人，面對柳田悠岐投出保送，讓內川聖一打成一壘飛球出局。

4局下張奕讓2位洋砲打成中外野及左外野飛球出局，再被松田宣浩打出左外野安打，明石健志游擊滾地球造成跑者出局。

張奕5局下先讓今宮健太游擊平飛球出局，甲斐拓也右外野飛球出局，保送福田秀平後，對上柳田悠岐再保送，投手教練喊暫停上來，被內川聖一中外野二壘安打失2分，再被洋砲打出左外野邊線二壘安打再失1分，張奕退場休息。