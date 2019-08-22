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首屆世界盃跆拳道品勢賽　馬允中公認品勢雙金入袋

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▲▼ 跆拳道品勢國手馬允中 。（圖／記者洪偵源攝）

▲馬允中。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

在中國無錫舉行的首屆世界盃跆拳道品勢錦標賽，中華隊傳來捷報，馬允中在公認品勢男單18-30歲組金牌，並與邱沐恩、徐語澤搶下男團金牌，個人斬獲雙金。

馬允中在2018年雅加達-巨港亞運男團無緣獎牌，但在同年台北世錦賽拿下18-30歲組公認品勢男單銀牌，是台灣首度有選手在此組別奪下獎牌。

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中華隊隊史男子選手近年在國際大賽奪金，只有2017年台北世大運的李晟綱在混雙奪金，男單在過去幾乎難以叩關獎牌，且馬允中還在4強擊退地主選手。

世界盃是世跆盟新設的品勢賽事，過去世界盃曾辦過對打賽事，但在2006年改制為團體賽，今年起世界盃賽事包含對打的團體賽以及品勢賽事。

由於此次跆協未舉辦選拔，所有選手教練均為自費參賽，馬允中在拿坡里世大運選拔失利後，選擇參加世界盃，並繼世錦賽後再創歷史新猷，成為國內18-30歲組首位在世界盃鍍金的男子選手。

品勢世界盃與世錦賽一樣採分齡制，台灣參加亞運、世大運的主力班底落在18-30歲組，這次中華隊最小參賽組別在12歲，最大到65歲組。

除馬允中外，中華隊在18-30歲組由李映萱拿下公認品勢女單銅牌，李映萱是去年世錦賽銅牌，去年世錦賽青年組金牌李婕瑜和陳靖在混雙獲得銀牌，陳靖去年世錦賽獲得混雙銅牌。

▲▼ 品勢馬允中 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 跆拳道馬允中
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