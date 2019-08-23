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林書豪若去首鋼超過2100萬人民幣　勝易建聯CBA史上最高薪

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▲暴龍林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪若去CBA領的錢將會是史上最高。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

林書豪近期要加盟CBA的傳聞炒得沸沸揚揚，其中更傳出北京首鋼開出了稅後300萬美元的超級大合約給林書豪，儘管現在北京首鋼簽訂了2名外援，但仍在找尋第3外援，倘若林書豪真的收到了稅後300萬美元的合約，這將會成為CBA史上最高薪，超越了易建聯以及史上所有外援。

今夏成為自由球員的林書豪，卻遲遲未被任何NBA球隊簽下，先前他回到亞洲展開活動時，也表示並不排斥回到亞洲打球。先前中國籃球記者宋翔就爆料林書豪限期接近加盟北京首鋼，儘管林書豪出面闢謠，但多方消息傳出北京首鋼開出了稅後300萬美元這折合人民幣達到2100萬人民幣，若林書豪真的去了CBA領到這份合約，將成為CBA史上的最高薪。

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目前CBA最高薪是廣東宏遠的易建聯，身為中國第一中鋒的易建聯目前是2000萬人民幣，而今夏回到新疆的周琦，目前年薪也才近2000萬人民幣，僅次於易建聯，是CBA本土球員第二高。若算上外援，遼寧以400萬美元簽下擁有9年NBA資歷的史蒂文森（Lance Stephenson），創下CBA歷史外援最高薪紀錄，接著北控馬上以420萬美元簽約德爾加多刷新紀錄，但都不如林書豪稅後300萬美元。

▲▼林書豪受邀出席CBA選秀。（圖／CFP）

林書豪受邀出席CBA選秀。（圖／CFP）

關鍵字： CBA林書豪北京首鋼
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