運動雲

>

中職／邱志恆零簽但激勵獎金門檻低　上一軍就有望拿到

ETtoday運動雲

▲▼2019中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,中信兄弟邱志恆。（圖／記者季相儒攝）

▲邱志恆。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟21日宣布簽下4新人，最後一輪的穀保強打邱志恆沒有簽約金，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，另有激勵獎金80萬。雖然沒有簽約金，但兄弟鼓勵新人拚一軍，領隊劉志威表示：「激勵獎金門檻都不高，只要上一軍就有機會拿到。」

今年由於味全回歸中職，首度參與選秀會，一口氣選了28輪共32人，也打亂先前的選秀輪次簽約金身價，形成經紀人重視輪次、球團講順位的簽約金攻防戰。

請繼續往下閱讀...

兄弟球團以順位方式談約，邱志恆為選秀第40順位，以往年相同順位為依據，並沒有簽約金。劉志威表示，雖然沒有簽約金，但為了鼓勵新人上一軍，激勵獎金門檻並不高，「我們盡量是鼓勵選手拚上一軍，打幾支安打、出賽場數都是其次，基本上只要上一軍就有機會。」

邱志恆高一時期就被教練團視為當家第4棒人選，入選U18國手，但父親因病過世對他打擊很大，也影響到他在場上的表現，接下來2年沒有高一時來得穩定，多虧家人、學長的鼓勵，讓他決定提前挑戰職棒，拚一個機會。
「就像外界知道的那樣，家裡發生的事對他有一定的影響。」劉志威說：「雖然他的表現在高三並不理想，但我們看到他的天份，為了鼓勵他，激勵獎金門檻並不高，期待他能盡快拚上一軍。」

關鍵字： 邱志恆中華職棒中信兄弟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／林泓育認同理念　看好劉育辰勝任總教練

SBL／18人報名新人選秀　李漢昇、林秉聖確定不參加

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

韓國第一中鋒河升鎮退休改當YouTuber　批評籃壇引熱議

中職／「看你要三振幾次」　潘武雄偷點拐氣見效

中職／鄧志偉受限註冊規定　代班吉祥物感染隊友

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

宋文華中繼3局讓藍鳥9上9下　拿下4連勝

富邦22日記者會宣告野獸回歸　林志傑最快11月在台首戰

中職／腿快追第一！陳晨威單季百安　去年選秀第1人

熱門新聞

中職／林泓育認同理念　看好劉育辰勝任總教練

SBL／18人報名新人選秀　李漢昇、林秉聖確定不參加

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

韓國第一中鋒河升鎮退休改當YouTuber　批評籃壇引熱議

中職／「看你要三振幾次」　潘武雄偷點拐氣見效

中職／鄧志偉受限註冊規定　代班吉祥物感染隊友

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3不斷更新／2局結束悍將1比1兄弟

4世羽賽／廖蘇配退丹麥晉級8強

5梁家榮代打3分砲　4局獅6：6桃猿

熱門新聞

1林泓育認同　看好劉育辰任總教練

2SBL選秀　李漢昇、林秉聖不參加

3邱志恆零簽圓夢　獅迷但最愛恰哥

4韓國中鋒河升鎮退役改當YouTuber

5看你要三振幾次　潘武雄拐氣見效

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

【中職highlight】李茲6局13K平隊史紀錄　桃猿7比2賞獅3連敗｜8/20 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

中華職棒30周年08/13~08/18精彩投打(打者篇)

中華職棒30年_宣傳片

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366