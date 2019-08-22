中職／邱志恆零簽但激勵獎金門檻低　上一軍就有望拿到

▲邱志恆。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟21日宣布簽下4新人，最後一輪的穀保強打邱志恆沒有簽約金，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬，另有激勵獎金80萬。雖然沒有簽約金，但兄弟鼓勵新人拚一軍，領隊劉志威表示：「激勵獎金門檻都不高，只要上一軍就有機會拿到。」

今年由於味全回歸中職，首度參與選秀會，一口氣選了28輪共32人，也打亂先前的選秀輪次簽約金身價，形成經紀人重視輪次、球團講順位的簽約金攻防戰。

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兄弟球團以順位方式談約，邱志恆為選秀第40順位，以往年相同順位為依據，並沒有簽約金。劉志威表示，雖然沒有簽約金，但為了鼓勵新人上一軍，激勵獎金門檻並不高，「我們盡量是鼓勵選手拚上一軍，打幾支安打、出賽場數都是其次，基本上只要上一軍就有機會。」

邱志恆高一時期就被教練團視為當家第4棒人選，入選U18國手，但父親因病過世對他打擊很大，也影響到他在場上的表現，接下來2年沒有高一時來得穩定，多虧家人、學長的鼓勵，讓他決定提前挑戰職棒，拚一個機會。

「就像外界知道的那樣，家裡發生的事對他有一定的影響。」劉志威說：「雖然他的表現在高三並不理想，但我們看到他的天份，為了鼓勵他，激勵獎金門檻並不高，期待他能盡快拚上一軍。」