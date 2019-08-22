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日職／張奕無保送破功　3下保送甲斐拓也、柳田悠岐

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▲張奕戰軟銀。（圖／翻攝自FOX）

▲張奕戰軟銀。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒歐力士台灣投手張奕今天（22日）一軍生涯首度碰上軟銀鷹，隊友在1局上攻進1分，張奕1局下未被上壘，2局下連續三振軟銀2位洋砲，被松田宣告敲安，3局上一出局投出一軍首次保送，二出局保送柳田悠岐但未失分。3局結束歐力士1比0領先軟銀。

張奕今天重回昔日求學之地福岡比賽，要挑戰3連勝，求學時朋友及家人都到場加油，碰上軟銀鷹29勝投手和田毅。張奕3局用46球，被1支安打、2次三振、2次保送，沒有失分。

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歐力士在1局上福田周平打出中外野三壘安打，西浦颯大被保送，吉田正尚打出游擊雙殺打，但跑回1分，羅梅洛遭到三振。

張奕1局下第1球讓福田秀平打成中外野飛球出局，一壘滾地球解決柳田悠岐，內川聖一打出左外野飛球出局。

2局下張奕三振洋砲古拉西亞，3球三振柯拉斯，最後一球飆出151公里，被松田宣浩打出左外野安打，讓明石健志打到二壘滾地出局。

張奕3局下讓今宮健太擊成三壘滾地球出局，保送甲斐也，職棒生涯一軍首次四壞保送，福田秀平打成投手前反彈球，張奕接到傳一壘但二壘有人，面對柳田悠岐投出保送，讓內川聖一打成一壘飛球出局。

關鍵字： 日職張奕
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