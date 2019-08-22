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不斷更新／萊福力捍衛主場　先發對決悍將包林傑

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▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟由萊福力先發。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟洲際主場22日迎戰富邦悍將，進行2連戰最後之役，兄弟由洋投萊福力掛帥先發，悍將包林傑應戰，先發打線出爐。比賽晚間6時35分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞雲》。

萊福力今年先發20場，包括11場優質先發，戰績5勝10敗，防禦率3.62，對戰悍將2勝5敗，防禦率3.89，對戰被打擊率0.304；對右打者被打擊率0.320、對左打者被打擊率0.284。

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悍將包林傑頂替索沙，至今先發11場，有3場優質先發，戰績4勝3敗，防禦率4.40，對戰兄弟1勝1敗，防禦率4.50，被打擊率0.327；對右打者被打擊率0.254、對左打者被打擊率達0.432；小心岳東華、陳子豪，兩人對戰最佳。

1局上，富邦進攻，張正偉靠林智勝失誤上壘，楊晉豪遭三振，指定打擊胡金龍敲安，但林益全隨即敲出雙殺打，無功而返。

1局下，兄弟進攻，

中信兄弟先發：
第一棒 吳東融 2B
第二棒 王威晨 3B
第三棒 詹子賢 LF
第四棒 陳子豪 RF
第五棒 彭政閔 DH
第六棒 林智勝 1B
第七棒 張志豪 CF
第八棒 黃鈞聲 C
第九棒 王勝偉 SS

富邦悍將先發：
第一棒 張正偉 RF
第二棒 楊晉豪 3B
第三棒 胡金龍 DH
第四棒 林益全 1B
第五棒 高國輝 LF
第六棒 林哲瑄 CF
第七棒 王正棠 2B
第八棒 于孟馗 SS
第九棒 林宥穎 C
 

關鍵字： 中華職棒中職富邦悍將中信兄弟
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