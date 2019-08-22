馬大偉解盤／洋基@運動家 「拆」莊 買洋基

▲田中將大。（圖／達志影像／美聯社）



馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月23日單場賽事，由紐約洋基作客奧克蘭運動家賽事，目前運彩盤口開出洋基讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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運動家羅亞克（Tanner Roark）轉隊後大進化，3次先發，分別5局掉1分、6.2局掉2分、6局掉2分，防禦率2.55，比之前在紅人的4.24好不少。生涯就碰過一次洋基，6局掉3分。

▲運動家先發羅亞克（Tanner Roark）。（圖／達志影像／美聯社）



洋基田中近況回穩，近兩場對藍鳥8局沒丟分，對強敵印地安人6.1局挨2轟掉2分，防禦率下修到4.56。過去3年碰過3次運動家，防禦率3.44，生涯投運動家防禦率2.53相當不錯。

莊家思維分析

前兩戰都運動家取勝，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場洋基賠率為1.9，認為洋基勝率約52%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買洋基不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

這場比賽是雙方3連戰的最後1戰，洋基本季只有1次在客場3連戰以上的賽事被橫掃，那時候還是4月季初狀況比較差時。加上田中生涯算小小吃定運動家，這場比賽洋基搶回1勝的機率不錯，也可拚讓1.5分的高賠率。

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