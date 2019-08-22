不斷更新／梁家榮代打3分砲扳平戰局　4局統一6：6桃猿

▲梁家榮4上轟出代打3分砲。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅22日主場持續迎戰Lamigo桃猿，桃猿推出洋投冠猛，統一則是由土投施子謙應戰。1上施子謙送出三上三下。2下統一靠著2保送、3安打以及桃猿守備失誤攻下5分。3上桃猿3支安打包括2支長打要回3分。3下桃猿出現失誤再丟1分。4上梁家榮轟出代打3分全壘打。4局。統一6：6桃猿。

1局上，桃猿進攻，陳晨威遭到三振，林立反彈球遭刺殺，藍寅倫游擊反彈球遭刺殺。

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1局下，統一進攻，林靖凱打穿游擊防線一壘安打，林安可游擊小飛球遭接殺、壘上跑者回壘不及遭雙殺，蘇智傑三壘界外飛球遭接殺。

2局上，桃猿進攻，林泓育二壘後方飛球遭接殺，朱育賢遭到三振，陳俊秀遭到三振。

2局下，統一進攻，潘武雄選到四壞保送，陳鏞基選到四壞保送，鄧志偉右外野二壘安打帶有1分打點，林祖傑一壘滾地野選上壘並造成野手傳球失誤上二壘、壘上兩名跑者都回本壘得分，林祐樂二壘滾地遭刺殺、跑者上三壘，莊駿凱右外野二壘安打帶有1分打點，桃猿更換鍾承祐上場守右外野，林靖凱打穿中間防線一壘安打帶有1分打點，林安可二壘滾地遭策動雙殺。

3局上，桃猿進攻，郭嚴文游擊滾地形成內野安打，林承飛右外野二壘安打、跑者上三壘，許禹壕中外野二壘安打帶有2分打點，投手暴投跑者上三壘，陳晨威右外野飛球遭接殺，林立二壘反彈遭刺殺帶有1分打點，鍾承祐三壘滾地遭刺殺。

3局下，統一進攻，蘇智傑游擊反彈球造成野手失誤，潘武雄右外野一壘安打、跑者上三壘，陳鏞基三壘滾地遭策動雙殺，鄧志偉二壘滾地遭刺殺。

4局上，桃猿進攻，林泓育三壘滾地遭刺殺，朱育賢中外野二壘安打，陳俊秀左外野一壘安打、跑者上三壘，桃猿更換代打梁家榮右外野3分打點全壘打，林承飛中外野飛球遭接殺，許禹壕右外野飛球遭接殺。

冠猛本季9場出賽，有5場先發，戰績0勝1敗1次救援成功，27局被敲39安，包括1支全壘打，10次三振，10次四壞球，防禦率5.67，WHIP值1.81，今年遭遇統一2場，吞1敗，對戰防禦率12.46，對戰被打擊率0.435，雖然桃猿新洋投尚未抵台，但此役對於冠猛而言將是關鍵一戰。

施子謙本季15場先發，戰績4勝7敗，80.1局被擊出97支安打，包括15支全壘打，49次三振，25次四死球，防禦率5.94，WHIP值1.43，今年碰過桃猿3場，吞2敗，對戰防禦率9.88，對戰被打擊率0.397，曾被朱育賢、林泓育敲過全壘打。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒指定打擊林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒一壘手陳俊秀、七棒二壘手郭嚴文、八棒游擊手林承飛、九棒捕手許禹壕。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手林靖凱、二棒右外野手林安可、三棒左外野手蘇智傑、四棒指定打擊潘武雄、五棒三壘手陳鏞基、六棒一壘手鄧志偉、七棒游擊手林祖傑、八棒捕手林祐樂、九棒中外野手莊駿凱。