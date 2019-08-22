世籃賽／波總竟拿馬刺合約威脅「澳洲王」？逼米爾斯洩漏比賽計劃

▲波波維奇打趣表示，他拿馬刺合約威脅「澳洲王」米爾斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

帶著13名球員移師澳洲，為世界盃做最後準備的美國隊，在當地時間22日和24日與澳洲男籃進行2場熱身賽，主帥波波維奇(Gregg Popovich)打趣表示，他已經用「合約」威脅自己在馬刺執教的「澳洲王」米爾斯(Patty Mills)，「非常棒，他把所有的資料都拿來了，澳洲教頭萊曼尼斯(Andrej Lemanis)很不開心。」

將在本屆世界盃尋求3連霸的美國隊，因為今夏徵召過程很不順利，NBA大咖球星「集體退隊」，被外界評為「星光黯淡」，遭受不少質疑，在FIBA最新公布的戰力排行中，美國隊還被金塊一哥約基奇(Nikola Jokic)領軍的塞爾維亞「超車」，失去了龍頭寶座。

請繼續往下閱讀...

不過執掌美國隊兵符的馬刺資深教頭波波維奇老神在在，還在受訪時拿澳洲陣中的黑衫軍子弟兵開玩笑，「米爾斯昨天把他們的比賽計劃拿給我了，因為我用他的（馬刺）合約威脅。他非常棒，他把所有的資料都拿來了，萊曼尼斯教練很不開心，但我把比賽計劃都拿去印了，然後發給我們所有的球員。」

波波維奇的這段話讓在場的媒體忍不住笑了，事實上幾天前，這位身手依舊很矯健的70歲教頭也說過，他會在兩隊進行熱身賽前帶米爾斯去吃頓豐盛的晚餐，讓「澳洲王」因為變胖上不了場。

美國隊在當地時間22日和24日與澳洲進行2場熱身賽，26日則將在雪梨巨蛋體育館(Qudos Bank Arena)面對加拿大，這場也是他們在世界盃開打前的最後一場熱身賽，決定最終的12人名單。