西蒙斯秀三分彈+後撤步　開季有望挑戰生涯第一記三分

▲西蒙斯球技大進步，有望開季命中生涯首顆三分。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

七六人當家前鋒西蒙斯(Ben Simmons)今夏並未隨著澳洲參加世籃賽，選擇加強訓練以備戰新賽季，而近期他的訓練影片也傳出來，西蒙斯和一群球星同場較勁，而他也頻頻在三分線上開火，同時還秀了後撤步，狀態相當良好，似乎也意謂著新賽季有可能會見到西蒙斯在外線開火的場面。

一直以來西蒙斯就是以全面的身手著稱，不僅能夠組織進攻，同時又可以輕鬆突破禁區，時常輕易就繳出大三元數據，只是他的外線能力卻經常為人詬病，這項弱點到了季後賽也被無限放大，上賽季次輪面對暴龍，當時對手見到西蒙斯在三分線上持球，全部放棄防守往內線縮，不僅帶給七六人其他球員很大困擾，同時也可見西蒙斯的外線能力有多麼糟糕。

請繼續往下閱讀...

今夏西蒙斯以備戰新賽季為由，不會代表澳洲出戰世籃賽，而他果然沒有鬆懈，針對較於薄弱的外線下足了工夫，西蒙斯與湖人的波普(Kentavious Caldwell-Pope)、尼克的吉布森(Taj Gibson)一起進行比賽，西蒙斯除了展現招牌突破，更驚人的是他竟然開始在三分線上開火，同時中距離也難不倒他，另外西蒙斯還秀了後撤步以及「老大」布萊恩招牌的翻身跳投，外線能力大幅提升。

倘若接下來西蒙斯能在開季後繼續保持這種身手，對於七六人而言絕對是一大利多，也會讓西蒙斯更加難以抵擋，西蒙斯更有機會挑戰命中生涯第一記三分彈。

►超爽DER！點我現賺 2188