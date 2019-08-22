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女排亞錦賽／中華8強複賽首戰遭南韓直落三　明硬碰伊朗拼勝

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▲亞錦賽中華女排。（圖／取自AVC）

▲中華女排。（圖／取自AVC，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲女子排球錦標賽正在南韓首爾進行，中華隊以戰績1勝1敗分組第二進入8強，得到明年參與東京奧運亞洲區資格賽的機會，22日複賽首場對上地主南韓，最終中華女排遭到直落三（22：25、13：25、19：25），吞下8強複賽首敗。

中華本屆和泰國、紐西蘭同組，先是不敵泰國後又擊敗紐西蘭，靠著泰國直落三退紐西蘭，中華以小組第二，和地主南韓、伊朗、日本、哈薩克、泰國、大陸、印尼晉級8強，取得東京奧運資格賽門票。

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由於地主修改賽事規則並不進行8強賽，而將8支隊伍分成E組和F組進行8強分組複賽，和小組賽一樣進行單循環賽事，小組前2名將晉級4強，到了4強才進行淘汰賽。E組有地主南韓、伊朗、泰國和中華，F組則是日本、哈薩克、大陸和印尼。南韓此舉被質疑是要避開強敵大陸，根本躺著進入4強。

▲亞錦賽中華女排。（圖／取自AVC）

中華女排的首場複賽就是對上南韓，雙方最近一次在去年亞運交手，女排遭到直落三。本次交手第一局先以4：7落後，追至11：12一分差再追至13平後可惜被反超，中華女排被拉開至15：19，展現韌性追至22：23，可惜先讓南韓拿下局點，以22：25讓出。

第二局一開始南韓搶下首分，中華女排追至4：5、6：7緊咬比分，被拉開至7分差，中華7：17落後，中華趕緊止血，但仍以13：25，讓南韓先聽牌。

第三局開局中華1：3，被拉開至2：8追近至7：10連拿3分追至10平，南韓連拿6分要回領先，中華11：16、12：19落後，追至18：23，可惜讓南韓先出現賽末點，中華女排以19：25遭到直落三，吞下首敗。

中華女排在亞錦賽的最佳成績是第4名，共拿過六屆第4位，上屆2017年則是拿下第6，今天在8強複賽首戰輸給南韓之後，23日上午10點20分（台灣時間），將要出戰強敵伊朗，力爭4強門票。E組的大陸稍早3比0擊敗哈薩克、日本3比0擊敗印尼，F組稍晚泰國將要交手伊朗。

▲亞錦賽中華女排。（圖／取自AVC）

關鍵字： 女排亞錦賽中華女排
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