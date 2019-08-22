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老虎賞韋蘭德完投敗　太空人爆冷輸球刷15年賠率新高

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▲▼韋蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋蘭德面對老東家吞下完投敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

太空人在12日客場敗給金鶯，刷新了12年來大聯盟單場最高爆冷賠率，沒想到太空人在今（22）日由昔日虎王韋蘭德（Justin Verlander）掛帥先發，儘管完投9局只被敲2支安打，不過都是全壘打，讓老虎再度爆冷輸球，也創下15年來單場最高的爆冷賠率。

▲▼希克斯（John Hicks）。（圖／達志影像／美聯社）

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▲希克斯9上的陽春砲也讓老虎成功爆冷贏球。（圖／達志影像／美聯社）

太空人主場迎戰老虎，韋蘭德完投9局，不過挨了羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）、希克斯（John Hicks）各一發陽春砲，尤其希克斯在9上平手時敲出的超前轟最為關鍵，太空人此役只靠著奇里諾斯（Robinson Chirinos）的陽春砲攻下1分，終場就以1比2不敵老虎。

根據《ESPN》報導，太空人、老虎之戰賽前，在國際投注網站上《MGM》以及《FanDuel》分別開出太空人獲勝−560、−600的賠率，意指如果需要下注560元、600元太空人獲勝才能賺到100元。

相反地老虎賠率是＋435，只要投注100元，就能夠連本帶利拿回535元。當老虎完成下剋上後，這個賠率也是近15年來成功爆冷的最高賠率，過去最多也只有2007年國民下剋上擊敗雙城，賠率為＋395。

太空人在10天前才以7比8敗給金鶯，該場金鶯贏球的國際賠率大約在＋390，也可以在排行榜中排到第三高的爆冷賠率。

兩隊賠率會相差這麼多，也是因為本季的球隊狀態天差地遠，太空人是勝率突破6成3的美西龍頭；老虎則是勝率僅3成出頭的聯盟墊底，再加上是派出本季已經拿下15勝的虎王，他在本季前一次交手老虎，7局只被敲2支安打失1分收下勝投。

關鍵字： 大聯盟太空人老虎韋蘭德Justin Verlander
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