里拉德不屑抱團　雖能贏球卻喪失競爭樂趣

▲里拉德認為抱團會喪失挑戰的樂趣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

近年NBA組隊風氣越來越盛行，許多球星為了追求總冠軍，都選擇與其他球星聯手，只為圓冠軍夢，不過拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)卻是相當厭惡這種行為，近期他再次被問到為什麼不抱團，里拉德坦言若組隊絕對可以奪冠，但這就喪失了競爭的樂趣。

今年自由市場，湖人、快艇、火箭這些隊伍都組成了超級強隊，都有2名超級巨星坐鎮，而這股抱團風氣從很久之前就逐漸盛行，現在更成為常態，從管理層到球員，無一不希望球星跟球星聯手。自從2012年被拓荒者選進後，里拉德就一直在波特蘭效力，更把波特蘭當成自己的家從來不想離開，是少有的「一人一城」代表。

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先前里拉德就表示不想當放棄自己擁有的，並想去別的地方打球的人，因為如果做了那樣的決定，如果沒有達到預期，可能會變得顛沛流離。近期里拉德再次被問到了為什麼不抱團，他重申，「若是我去和其他3名球星抱團，我想應該不會有多少人對於我們的贏球能力感到質疑，我們也肯定可以奪冠，不過這麼做的話，挑戰和樂趣在哪裡？」

其實里拉德這樣說並非不想奪冠，而是更希望自己能在拓荒者奪下冠軍，他先前就曾表示自己希望成為拓荒者隊史第一人，而差的只剩下總冠軍以及MVP而已。在今夏他以4年1.96億美元續約拓荒者，加上先前還有2年的合約，等於未來6年里拉德都會在波特蘭度過，今年已經29歲的他，合約結束也已經35歲，確實可以成為拓荒者的隊魂，對於拓荒者球迷而言，即便沒有冠軍，里拉德也是最偉大球星之一。

▲未來6年里拉德都會在波特蘭度過，將成為隊史第一人。（圖／達志影像／美聯社）