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簡森連2次砸鍋救援機會　孟西10局下再見轟解圍

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▲▼道奇孟西再見轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇孟西10下轟出再見全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

道奇22日主場迎戰藍鳥，道奇布勒（Walker Buehler）先發繳出7局好投，不過洛城大軍在9局前也只有攻下1分，9局推出簡森（Kenley Jansen）登板關門，不料遭到泰利茲（Rowdy Tellez）陽春砲狙擊，好在10局下靠著孟西（Max Muncy）再見全壘打才以2比1驚險氣走藍鳥。洋基在同日吞敗，也讓道奇重新坐回聯盟龍頭寶座。

道奇此役推出年輕右投布勒先發，他繳出7局無失分並飆出8次三振的好投，並且道奇也靠著史密斯（Will Smith）在4局的陽春砲取得1分領先，接著來到9局，道奇推出終結者簡森上場關門，不過在一人出局後，面對泰利茲被轟出右外野大牆的追平陽春砲。

道奇在被逼進延長賽後，10局下面對藍鳥左投馬查（Tim Mayza）兩人出局後，孟西在1顆壞球的球數領先下，大棒一揮把球送至中外野，收下比賽的勝利。這也是道奇本季第11次用「再見」安打形式終結比賽，隊史最多是在2012年的12次。

此役是道奇終結者簡森連2次砸鍋救援機會，前一次是在10日主場交手響尾蛇時，登板1局，被敲3支安打失掉2分責失分。今年31歲的簡森，去年接受6年來的第2次心臟手術，儘管出賽場次依舊，但是威懾力不如過往，本季32次救援機會就已經砸鍋6次，平生涯單季最多次，但是前一次單季6次砸鍋，該季有53次救援機會。

▲▼簡森。（圖／達志影像／美聯社）

▲入選過3度明星賽的簡森今年表現不如過往。（圖／達志影像／美聯社）

道奇在主場氣走藍鳥後，目前戰績來到84勝44敗，同日洋基客場不敵運動家苦吞3連敗，戰績來到83勝45敗，也讓道奇在今天重新坐回聯盟龍頭的寶座。

關鍵字： 大聯盟道奇簡森Kenley Jansen孟西Max Muncy
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