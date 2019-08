簡森連2次砸鍋救援機會　孟西10局下再見轟解圍

▲道奇孟西10下轟出再見全壘打。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

道奇22日主場迎戰藍鳥,道奇布勒(Walker Buehler)先發繳出7局好投,不過洛城大軍在9局前也只有攻下1分,9局推出簡森(Kenley Jansen)登板關門,不料遭到泰利茲(Rowdy Tellez)陽春砲狙擊,好在10局下靠著孟西(Max Muncy)再見全壘打才以2比1驚險氣走藍鳥。洋基在同日吞敗,也讓道奇重新坐回聯盟龍頭寶座。

Rowdy Tellez homers (15) on a fly ball to right center off Kenley Jansen Exit Velocity 99 MPH Distance 401 FT Launch Angle 33.15 #LetsGoBlueJays vs #LABleedsBlue pic.twitter.com/UxpXnCEa61

道奇此役推出年輕右投布勒先發,他繳出7局無失分並飆出8次三振的好投,並且道奇也靠著史密斯(Will Smith)在4局的陽春砲取得1分領先,接著來到9局,道奇推出終結者簡森上場關門,不過在一人出局後,面對泰利茲被轟出右外野大牆的追平陽春砲。

Another day, another walk-off...



Max Muncy decided it was time to go HOME...so he sent one into the stands!!



(Via @Dodgers)pic.twitter.com/AZz6jnmtoI