林志傑為球迷與台灣籃壇加盟富邦勇士　談俠獸對決：先熟悉隊友

▲林志傑加盟富邦勇士記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者游郁香／綜合報導

宣布從SBL轉投東南亞跨國聯盟ABL的富邦勇士，上周宣布簽下台灣籃壇代表人物林志傑，並在22日替他舉行加盟記者會。10年前離開台灣登陸CBA，如今選擇回歸家鄉球隊，「野獸」表示很開心再次回來，為了多年支持他的球迷，也希望藉此機會幫助台灣籃壇，協助新生代球員成長。

上一次在台灣打球得回溯到2015年瓊斯盃的林志傑，從富邦領隊蔡承儒手中接過富邦12號戰袍，下季將代表勇士征戰ABL。他在記者會上談到加盟的契機，除了因為CBA修改台將員額的關係，給了他返回家鄉的機會；另外富邦總教練許晉哲也和他分享了很多從CBA回台發展的想法，加上為了有更多時間陪伴家人，他最終選擇加盟富邦勇士。

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許晉哲透露，要不要續留CBA帶給林志傑很大的困擾，大陸有很多球隊在爭取這位廣廈隊魂，他將富邦決定轉投ABL，希望能提升本土戰力、刺激票房，整個構想告訴林志傑，希望這位黃金世代最具代表性球員把握這次返鄉效力的機會，成功打動「野獸」。

▲林志傑加盟富邦勇士記者會。（圖／記者湯興漢攝）

對於富邦勇士從SBL轉投ABL，林志傑也提出自己的看法，「不光是我，我覺得身為籃球員當然希望有更好的舞台、更職業的舞台，才可以體現自己的價值。」他也強調無論到哪一個職業聯賽打球，球員都要先扮演好自己的角色，「必須自律，對得起自己是球員的角色。」

被問到是否期待與夢想家的老對手田壘在ABL賽場交手，林志傑則說，對方已經在ABL打了1年，自己現在才要加入，現階段他得先熟悉球隊，「跟隊友有更好的默契，在ABL呈現教練要求的球風，我會努力打出更精采的比賽，讓球迷覺得值得。」

林志傑曾在SBL效力6季，率台啤連2季奪得SBL總冠軍，締造當時聯盟首位3000分、1000籃板紀錄。他2009年登陸CBA披上浙江廣廈戰袍，不僅是首位加入CBA的SBL球星，在廣廈的10年生涯，他成為「隊魂」，也是隊史得分王、助攻王。

但受限於CBA修改台將員額，廣廈選擇留下較年輕的「小飛人」劉錚，「野獸」含淚告別老東家後，決定回到台灣加盟家鄉隊伍富邦勇士。

林志傑多次代表中華隊出征國際賽事，2013年亞錦賽曾和總教練許晉哲攜手創造台灣籃壇高峰，擊敗地主菲律賓隊和中國隊挺進4強，獲「亞洲最佳小前鋒」的殊榮，「台灣隊長」的形象深植這一代籃球迷的心中，但他在2015年宣布從國家隊退休。

▲林志傑告別浙江廣廈。（圖／CFP）