運動雲

>

世籃賽／西班牙12名單公佈小賈索領銜　6人有NBA經驗

ETtoday運動雲

▲世籃賽,西班牙,小賈索,盧比歐。（圖／CFP）

▲小賈索領銜西班牙隊。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

身為世界籃球強權之一的西班牙，僅冠先前熱身賽不敵美國，但在最新的FIBA世籃賽戰力排行仍位居第3，是奪冠大熱門之一，目前距離世籃賽開打還有9天，西班牙也公佈了最終的12人名單，將由小賈索(Marc Gasol)以及盧比歐(Ricky Rubio)領軍，陣中則一共有6人有NBA經驗。

今年的西班牙進入換血，戰力依舊相當強大，憑藉團隊優勢，他們在FIBA最新的戰力榜從原先的第4擠下希臘成為第3。先前他們在熱身賽上對決星光黯淡的美國隊，儘管最終仍以81比90輸球，但仍帶給美國相當大麻煩，是在追分階段出現失誤才會葬送勝利。

請繼續往下閱讀...

目前西班牙也公佈了最終12人名單，雖然大賈索因為傷病問題沒有參賽，但西班牙依舊有小賈索坐鎮，另外「歐洲金童」盧比歐同樣也入選，這兩人將在今年領銜西班牙衝擊冠軍，除此之外，西班牙陣中還有2人目前在NBA效力，分別是金塊的赫南高梅茲(Juan Hernangomez)、黃蜂的赫南高梅玆(Guillermo Hernangomez)；還有費南德茲(Rudy Fernandez)這名過去在拓荒者效力的球員以及同樣過去在拓荒者的克拉維爾(Victor Claver)。

西班牙陣中一共有6名球員有過NBA經驗，自然是相當強大的戰力，儘管許多熟面孔不打，但仍被看好奪冠熱門第三。今年西班牙分在C組，同組的還有伊朗、波多黎各、突尼西亞，要以小組前2晉級的難度並不大，對於西班牙而言到了次輪才會迎來硬仗。

▲世籃賽,西班牙,小賈索,盧比歐。（圖／CFP）

▲盧比歐。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃賽西班牙小賈索盧比歐
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

推薦閱讀

中職／林泓育認同理念　看好劉育辰勝任總教練

SBL／18人報名新人選秀　李漢昇、林秉聖確定不參加

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

中職／「看你要三振幾次」　潘武雄偷點拐氣見效

韓國第一中鋒河升鎮退休改當YouTuber　批評籃壇引熱議

中職／鄧志偉受限註冊規定　代班吉祥物感染隊友

富邦22日記者會宣告野獸回歸　林志傑最快11月在台首戰

中職／鄭凱文再1勝及1中繼　將創歷史大紀錄

中職／沒讓陳教練漏氣　林安可主場首奪MVP　

告別15年籃球生涯　蘇翊傑宣布退休

熱門新聞

中職／林泓育認同理念　看好劉育辰勝任總教練

SBL／18人報名新人選秀　李漢昇、林秉聖確定不參加

中職／邱志恆零簽圓夢加入兄弟　從小獅迷但最愛彭政閔

中職／「看你要三振幾次」　潘武雄偷點拐氣見效

韓國第一中鋒河升鎮退休改當YouTuber　批評籃壇引熱議

中職／鄧志偉受限註冊規定　代班吉祥物感染隊友

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3火腿不想墊底　王柏融6棒左外野戰西武

4宋家豪隔2個月升一軍　今日可望出賽

5拚命球給志傑　許總好氣又好笑

熱門新聞

1林泓育認同　看好劉育辰任總教練

2SBL選秀　李漢昇、林秉聖不參加

3邱志恆零簽圓夢　獅迷但最愛恰哥

4看你要三振幾次　潘武雄拐氣見效

5韓國中鋒河升鎮退役改當YouTuber

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

第一年球員花費將破5000萬！味全：簽不下徐若熙可能交易

【中職highlight】李茲6局13K平隊史紀錄　桃猿7比2賞獅3連敗｜8/20 Lamigo桃猿 VS.統一7-ELEVEn

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

中華職棒30周年08/13~08/18精彩投打(打者篇)

中華職棒30年_宣傳片

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366