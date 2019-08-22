世籃賽／西班牙12名單公佈小賈索領銜　6人有NBA經驗

▲小賈索領銜西班牙隊。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

身為世界籃球強權之一的西班牙，僅冠先前熱身賽不敵美國，但在最新的FIBA世籃賽戰力排行仍位居第3，是奪冠大熱門之一，目前距離世籃賽開打還有9天，西班牙也公佈了最終的12人名單，將由小賈索(Marc Gasol)以及盧比歐(Ricky Rubio)領軍，陣中則一共有6人有NBA經驗。

今年的西班牙進入換血，戰力依舊相當強大，憑藉團隊優勢，他們在FIBA最新的戰力榜從原先的第4擠下希臘成為第3。先前他們在熱身賽上對決星光黯淡的美國隊，儘管最終仍以81比90輸球，但仍帶給美國相當大麻煩，是在追分階段出現失誤才會葬送勝利。

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目前西班牙也公佈了最終12人名單，雖然大賈索因為傷病問題沒有參賽，但西班牙依舊有小賈索坐鎮，另外「歐洲金童」盧比歐同樣也入選，這兩人將在今年領銜西班牙衝擊冠軍，除此之外，西班牙陣中還有2人目前在NBA效力，分別是金塊的赫南高梅茲(Juan Hernangomez)、黃蜂的赫南高梅玆(Guillermo Hernangomez)；還有費南德茲(Rudy Fernandez)這名過去在拓荒者效力的球員以及同樣過去在拓荒者的克拉維爾(Victor Claver)。

西班牙陣中一共有6名球員有過NBA經驗，自然是相當強大的戰力，儘管許多熟面孔不打，但仍被看好奪冠熱門第三。今年西班牙分在C組，同組的還有伊朗、波多黎各、突尼西亞，要以小組前2晉級的難度並不大，對於西班牙而言到了次輪才會迎來硬仗。

▲盧比歐。（圖／CFP）