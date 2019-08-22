中職／悍將X史努比聯名商品　銷售上看6百萬有望破紀錄

▲悍將與史努比聯名商品（圖／富邦提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將與知名漫畫角色共同舉辦「Meet the Peanuts gang」主題日，推出聯名商品及球衣，吸引許多球迷前來新莊球場搶購，球團22日發布新聞稿指出，23日聯名商品將於MOMO購物網開放選購，連同9月13日將推出的第二波聯名商品，總銷售額上看六百萬，有望寫下隊史最高聯名商品銷售紀錄。

富邦悍將與花生漫畫家族聯名主題系列商品，首波共推出超過十款品項，提供大家多樣超萌穿搭選擇，上周五開賣首日即吸引球迷搶鮮進場，周末花生漫畫主角查理布朗與史努比現身新莊棒球場，湧入許多粉絲合影及搶購聯名商品。

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根據球團統計，聯名商品熱銷榜前三名分別是「花生漫畫聯名球衣」、「花生漫畫聯名托特包」與「花生漫畫聯名毛巾」，部分商品已接近完售階段，球團將立刻追加貨量至現場與MOMO購物網，提供喜愛史努比的粉絲們能有收藏的機會。

第二波聯名主題系列商品預計9月13日周五在新莊棒球場一、二樓悍將商店開賣，球團指出，除了推出萬眾期待的「花生漫畫聯名坐姿布偶」、「花生漫畫聯名吊飾玩偶」以及實用小物「花生漫畫聯名馬克杯」、「花生漫畫聯名收納化妝包」等聯名商品外，額外加碼推出驚喜彩蛋商品，最新消息請鎖定官方粉絲專頁。