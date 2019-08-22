周天成領軍推超Q貼圖做公益 　8位羽球男神王子維、麟洋都有

▲8位羽球男神超Q貼圖 。（圖／中華羽球協會提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019羽球世錦賽正在瑞士火熱開戰，台灣代表隊的每一位選手都為爭取榮譽而全力奮戰！在緊接著世錦賽結束後，YONEX 2019 中華台北羽球公開賽也即將於9月3日至8日在台北小巨蛋登場，「台灣一哥」周天成與台灣選手們都將即刻回國一起捍衛主場為台灣拿下金牌爭取最佳成績！

▼ 廖敏竣／蘇敬恒。

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今年台北公開賽剛好介於世錦賽與SUPER1000等級的中國公開賽之間，台灣選手們仍無懼壓力與影響，不僅是為了捍衛主場，更為了支持台灣羽球的球迷朋友們，將自己最好的一面展現出來！呼籲台灣球迷們一起到台北小巨蛋為台灣選手們加油，為台灣羽球加油！讓來自世界各地的頂尖選手們都能感受台灣球迷的熱情與捍衛主場的決心。

▼李洋／王齊麟。

為了讓球迷們更貼近自己喜愛的選手，中華民國羽球協會找來了擅長繪製Q版畫像的畫家阿布布思義來操刀，為我國八位高人氣羽球男神們繪製出惟妙惟肖的專屬貼圖，每組貼圖所代表的文字更是選手們親自精心挑選，目的就是希望球迷們在使用貼圖時，都能感受與選手與您在一起，也希望藉由貼圖的影響力，讓更多人為台灣羽球加油。

▼王子維。

中華羽協在得知畫家阿布布思義背後的故事後（阿布為一名罕見骨肉癌患者），畫家阿布說在這罕見疾病的病房中有些孩子在學校也是熱愛羽球運動，但生病後只能被迫放棄自己最愛的羽球，讓她印象深刻，也讓她深刻體會到只要好好活著，就有機會能完成更多未實現的夢想。

因此，中華羽協與羽球選手們決定將球迷們購買貼圖的收入全數作為中華民國骨肉癌協會的服務經費，讓這些孩子有更完善的照顧！歡迎台灣球迷們下載貼圖一起做公益，為台灣羽球加油！

▼ 周天成領軍推貼圖做公益。