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北京首鋼仍鎖定林書豪？　表態尋求第3外援：不放棄任何努力

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▲林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪被爆可能加盟北京首鋼。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

被中國籃球記者宋翔爆料「無限接近」簽約林書豪的北京首鋼，21日宣布留下中鋒漢米爾頓(Justin Hamilton)，並補進上季效力爵士的內線球員尤度(Ekpe Udoh)，補強禁區戰力，不過這並不代表他們將停止補強工作，北京隊的公共經理趙緒鑫強調，仍會尋求第3外援；是否可能簽下「豪小子」備受矚目。

自從結束返台行程後，林書豪就一直待在中國進行活動，包括與大陸球鞋品牌「特步」簽約，達成3年750萬美元的合約協議，成為該品牌首位擁有NBA資歷的代言人；中國記者宋翔更在18日披露，他已經與北京首鋼達成簽約意向，但「豪小子」的團隊很快澄清，「未與任何CBA球隊達成簽約意向。」

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面對滿天飛的傳聞，林書豪也在活動上強調，「只有我所說的才是官方訊息。」雖然這位將滿31歲的台裔控衛多次表明，自己的優先選擇是續留NBA，但至今都未傳出有NBA球隊與他接洽，加上他曾承諾若身體狀況許可，未來一定會到CBA打球回饋亞洲球迷，他是否越來越接近「登陸」CBA引起各種揣測。

▲林書豪、林書緯，2019中國行。（圖／CFP）

傳出開出稅後300萬美金想網羅林書豪的北京首鋼，21日宣布與兩名內線外援漢米爾頓、尤度簽約，球隊公共經理趙緒鑫表示，內線一直是球隊較弱的一環，因此儲備了兩名「大外援」，若是在季中才考慮內線輪換，就很難找到「高品質」的外援。

趙緒鑫特別提到，簽下兩名內線外援並不代表北京隊的引援工作結束，他們不會放棄任何補強機會，將尋求第3外援，「現在我們在準備3外援的儲備方式，可以借鑒上賽季其他俱樂部的做法，充分發揮聯賽的(外援)使用規則，在外援引進方面，我們不放棄任何努力，有了消息我們會第一時間在官方公布。」

上季廣東、新疆和深圳都在季後賽配備3外援，北京首鋼可能也會加入3外援的行列，雖然北京隊沒講明追求的第3外援是誰，但最近他們不斷與林書豪的名字牽扯在一起，連曾在北京首鋼「重生」的前NBA明星控衛馬布瑞(Stephon Marbury)都在微博上幫忙招攬「豪小子」，「CBA將會因為林書豪為首鋼打球而變得更加受歡迎，對於整個聯盟來說都是好事情，我認為林書豪很快就能學會北京話。」

▲林書豪、林書緯，2019中國行。（圖／CFP）

關鍵字： NBA林書豪豪小子CBA北京首鋼馬布瑞
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