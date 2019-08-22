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NBL冠軍戰安徽3勝0敗領先廣西　蔣淯安有望奪冠成員

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▲台啤蔣淯安、周俊三，璞園麥班達、吳家俊、施晉堯。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安有望G4奪下NBL首冠。（圖／籃協提供）

記者張曜麟／綜合報導

本季共有10名台灣選手西進挑戰中國NBL聯賽，上賽季SBL的MVP蔣淯安也在當中，而他所屬的安徽文一目前已經打進總冠軍戰，對手則是擁有兩名台灣後衛林明毅、李愷諺所屬的廣西威壯。21日安徽文一憑藉主場優勢，以126比102戰勝對手，目前已經取得3勝0敗的絕對領先，蔣淯安相當有機會捧起冠軍金盃。

G1跟G2安徽文一前往客場挑戰，結果卻都順利攻破對手，取得2比0的優勢，結果G3回到主場，安徽文一依舊無法抵擋，在首節憑藉三分火力就建立了11分的領先。進入次節領先的安徽文一更是祭出全場盯人，逐漸將優勢擴大，儘管廣西一度將分差縮小至7分，但半場打完安徽文一仍以62比56領先。

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易籃後廣西威壯頻頻在外圍開火，一度把比數追至3分落後，無奈安徽文一迅速作出調整，在把優勢擴大到16分，三節終了安徽文一取得97比85領先。末節廣西雖然想要追分，卻都遭到擋下，最終也無力還擊，安徽文一就已126比10大勝，冠軍戰取得3比0領先。

全場蔣淯安登場9分45秒，1投1中攻下2分，另外還有2籃板、1抄截、1助攻進帳，表現算中規中矩。而廣西威壯的台將林明毅則是登場8分05秒，2投0中沒有得分進帳，李愷諺則是登場5分05秒，只有一次三分出手，但也沒有命中，僅留下1抄截的數據。現在蔣淯安所屬的安徽文一已經取得絕對優勢，接下來G4仍在安徽主場進行，蔣淯安拿下首座NBL冠軍金盃的機會也大幅提升。

▲世籃資格賽，中華男籃李愷諺。（圖／中華籃協提供）

▲李愷諺。（圖／中華籃協提供）

關鍵字： NBL安徽文一廣西威壯蔣淯安李愷諺林明毅
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