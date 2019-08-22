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世羽賽／周天成拼突破過往8強　目標先拿一面獎牌還可以更好

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▲▼ 世羽賽,周天成 。（圖／CFP）

▲周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，男單一哥周天成前一日順利挺進16強，22日將要交手新加坡新秀駱建佑。周天成連三屆闖進世錦賽16強，本賽季狀況極好的他，「目標就先拿一個獎牌吧，突破自己過往的成績。」

周天成本賽季表現越來越穩定，先是在亞錦賽拿下銅牌追平20年來台灣男單的最佳成績，接著拿下自己生涯首座、也是台灣羽壇首座的印尼公開賽男單冠軍。周天成緊接著在超級500賽泰國公開賽追擊冠軍，連續兩周捧冠。

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周天成世界排名衝上生涯新高的第2位，本屆首輪對上丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），雙方大戰三局，周天成以2比1驚險挺進次輪，32強賽碰上克羅埃西亞選手金雅克（vonimir DURKINJAK），則是輕鬆直落二晉級。

這也是周天成連續三年都闖進世錦賽16強，過去最佳成績是在2014、2017以及2018年的8強。32強賽後周天成受訪時提到，「希望還是先拿一個獎牌吧，因為之前都是前8，希望可以突破過往成績，目前狀態我覺得還可以更好，希望接下來能夠在比賽中，更快的調動自己。」

周天成16強賽預計台灣時間22日晚間10點開打，對上目前世界排名34的駱建佑，雙方過去未交手過，如果順利過關，8強將有機會交手印度一哥斯里坎特（KIDAMBI Srikanth）或是泰國華裔王高倫（Kantaphon WANGCHAROEN）。

▼ 駱建佑 。（圖／CFP）

▲▼ 世羽賽新加坡新秀駱建佑 。（圖／CFP）

關鍵字： 世羽賽周天成
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