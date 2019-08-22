世羽賽／山口茜腰傷首輪出局　戴資穎：賽事密集難免受傷

▲戴資穎。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽正在瑞士巴塞爾進行中，前世界球后戴資穎稍早順利晉級16強，22日將要對上南韓金佳恩。而現任球后日本山口茜在首輪爆冷出局，戴資穎也談到，很能理解這樣的狀況，希望自己在能掌握的情況下能夠量力而為。

本屆大會第二種子戴資穎的戴資穎，首戰以直落二輕取印尼小將菲特里亞尼（Fitriani Fitriani）後，16強賽將要交手金佳恩，持續奪牌之路邁進，只要能夠打進四強，積分就能超過山口茜，若能一舉奪冠更可以重返球后寶座。

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不過頭號種子的山口茜，卻在32強賽首戰遭到新加坡楊佳敏直落二出局，山口茜拿下印尼公開賽和日本公開賽後出現腰傷，雖然不會感覺疼痛，但在比賽施力期間仍會感到不舒服，不敢發揮出應有的實力。對此，戴資穎也談到，「現在賽程很密集，大家難免會有傷在身。」

戴資穎和山口茜在印尼公開賽碰頭時，戴資穎也曾因為過敏身體不適，因此讓出勝利。戴資穎提到很能理解這樣狀況，也提醒自己要在能做到的情況下盡力發揮。目前自己的狀況則是普通，「場館風向影響不大，大家都有機會能夠好好發揮。」

戴資穎16強賽預計台灣時間22日晚間9點30分開打，對上目前世界排名29的金佳恩，雙方過去從未交手過，如果順利過關，8強將有機會交手印度頭號女單辛度（PUSARLA V. Sindhu）。