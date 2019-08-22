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日職／張奕初戰軟銀鷹挑戰3連勝　幫歐力士擺脫墊底

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▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

▲歐力士張奕。（圖／翻攝自張奕粉絲團）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒歐力士台灣投手張奕今天（22日）一軍第3次先發，生涯首度碰上軟銀鷹，而且是客場出賽，重回昔日求學之地福岡比賽，歐力士目前5連勝，張奕此役要挑戰個人3連勝、延續球隊6連勝，而且擺脫最後一名。

張奕在8月8日一軍首次先發出賽，對日本火腿先發6局被2支安打、6次三振，被陽春砲失1分，拿到日職一軍首勝，也是日職史上育成野手出身在一軍勝投第1人。

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他在8月15日再次先發遭遇到西武獅，投5局被9支安打，包括被連3棒轟出陽春砲，5次三振，失4分，拿到第2勝。不過2場比賽被4支全壘打是隱憂，但目前先發11局無四死球。

張奕在15日率歐力士中止4連敗，歐力士戰績開始翻紅，21日以14比4擊敗軟銀鷹取得4連勝，張奕今天先發要幫歐力士繼續5連勝，而且是個人3連勝的第3勝。

歐力士目前戰績52勝56敗，暫居太平洋聯盟最後一名，但只落後火腿隊0.5場勝差，如果歐力士今天贏球，且火腿輸球，歐力士就可以擺脫最後一名。

張奕今天面對軟銀鷹是太平洋聯盟排名首位，軟銀鷹先發投手和田毅今年38歲，日職生涯有129勝，今天要挑戰生涯130勝。

軟銀鷹陣中強打柳田悠岐因傷休息4個多月在21日歸隊，擔任先發2棒首打席就有安打，21日是4打數1支安打，還有內川聖一、上林誠知及松田宣浩等強打。

關鍵字： 日職張奕
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