林書豪去北京可能性降低？ 　首鋼先簽定2大禁區外援

▲北京首鋼已經完成外援補強，林書豪去的機會減低。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

NBA自由市場開市近2個月，林書豪卻還未被任何球隊簽下，先前中國籃球記者宋翔爆料，北京首鋼正積極網羅林書豪，開出稅後300萬美元的高薪，不過林書豪卻出面回應表示只有自己說的才是官方消息。現在北京首鋼也在21日晚間與尤度(Ekpe Udoh)完成簽約，確定了2大外援，意謂著豪哥去北京首鋼機會大減。

由於CBA各隊的外援補強都大致底定，僅剩下北京首鋼以及江蘇肯帝亞的「小外援」尚未定案，這也使得外界都在盛傳林書豪可能會加盟CBA，其中最有可能會與北京首鋼簽約，同時也爆出北京首鋼開給林書豪稅後300萬美元的合約；不過北京首鋼在21日晚間宣布與上賽季就在首鋼效力的漢米爾頓(Justin Hamilton)完成續約，將再次於CBA征戰。

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另外北京首鋼同時也簽下上賽季在爵士效力的禁區球員尤度，一次補進了2名大外援，似乎外援補強計畫已經底定。因為北京首鋼最薄弱的就是禁區戰力，依次下2名禁區外緣是最快解決的辦法，只是北京首鋼在後衛群也並非頂尖，後場戰力只有方碩一人，但他屬於投射型後衛，組織能力佈是強項，幾乎無法和其他隊的小外援抗衡，所以北京首鋼仍有儲備第3外援的可能性。

根據CBA規定，最多一次可以登錄註冊2名外援，這意謂著林書豪基本上已不會去北京首鋼，但在整個球季期間，球隊可以選擇更換外籍球員，但從先簽兩個禁區外援來看，林書豪選擇時間也不多，但北京首鋼應該還是會繼續與他商談，讓林書豪當成第3外援可能性還是存在，再視三外援狀況來進行登錄，但這個成本也夠粗的。

不過若北京首鋼真的開出了稅後300萬美元的合約給林書豪，讓他當成第3外援這樣的行為可說有點過於誇張浪費，因為他們簽下的2名大外援都算是水準以上的戰力，很難隨意將他們放棄，林書豪真的去北京首鋼的可能性似乎有點下降。

▲林書豪若去北京首鋼僅擔任第三外援身分。（圖／CFP）

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