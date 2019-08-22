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中職／冠猛交手施子謙　運彩看好桃猿勝統一

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▲▼桃猿Lamigo,冠猛。（圖／記者季相儒攝）
▲冠猛。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊22日下午6點35分在台南球場交手Lamigo桃猿，統一施子謙重返先發輪值，桃猿洋投冠猛（Matthew Grimes）面臨飯碗保衛戰，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開12.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅2.15、Lamigo桃猿賠率1.45、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.70，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.80、大小分開出12.5分，大分賠率1.70，小分賠率1.80、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

施子謙本季15場先發，戰績4勝7敗，80.1局被擊出97支安打，包括15支全壘打，49次三振，25次四死球，防禦率5.94，WHIP值1.43，今年碰過桃猿3場，吞2敗，對戰防禦率9.88，對戰被打擊率0.397，曾被朱育賢、林泓育敲過全壘打。

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冠猛本季9場出賽，有5場先發，戰績0勝1敗1次救援成功，27局被敲39安，包括1支全壘打，10次三振，10次四壞球，防禦率5.67，WHIP值1.81，今年遭遇統一2場，吞1敗，對戰防禦率12.46，對戰被打擊率0.435，雖然桃猿新洋投尚未抵台，但此役對於冠猛而言將是關鍵一戰。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一7-ELEVEn獅冠猛施子謙運彩
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