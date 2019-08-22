ESPN專家團預測公鹿、金塊登分區龍頭　湖人第5、勇士跌到第6

▲由字母哥(左)領軍的公鹿，被看好下季能繼續佔據東區龍頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

歷經史上最瘋狂的自由市場，西區3隊湖人、快艇和火箭紛紛組成夢幻雙人組，不過美國《ESPN》專家團預測，新賽季的西區龍頭並不是這3大強權，而是上季在季後賽次輪G7輸給拓荒者的金塊，他們推估丹佛能繳出54勝28敗的成績；東區第1則由新科年度MVP「字母哥」領軍的公鹿獲青睞。

今夏自由市場開市後8小時就有48筆交易， 12天內西區產生了3組超強雙人組，包括詹姆斯(LeBron James)搭戴維斯(Anthony Davis)、雷納德(Kawhi Leonard)聯手喬治(Paul George)，再到衛斯布魯克(Russell Westbrook)轉戰火箭與哈登(James Harden)連線；打破了過去5季皆由勇士獨霸的局面。

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ESPN最近請來多名專家預測下季各隊戰績，今夏以5年1.7億美金續約主控莫瑞(Jamal Murray)的金塊，完整保留上季先發陣容，還補進了雷霆主戰前鋒格蘭特(Jerami Grant)，這位25歲小前鋒上季繳出場均13.6分、5.2籃板不錯的表現，三分命中率更飆高到3成92；加上丹佛一哥約基奇(Nikola Jokic)每季持續進化，金塊被看好能繳出54勝28敗，登上西區龍頭。

▲金塊一哥約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

得到聯盟兩大頂尖搖擺人雷納德與喬治助拳的快艇，也被預估能取得54勝28敗，排在西區第2，第3名是火箭(53勝29敗)，第4名為爵士(52勝30敗)，詹姆斯帶領的湖人則名列第5(51勝31敗)。過去5季稱霸聯盟的勇士因5星陣容瓦解，加上後場神射湯普森(Klay Thompson)恐因膝傷缺席大半賽季，跌到第6名(49勝33敗)；7、8名則分別是拓荒者(47勝35敗)和馬刺(43勝39敗)。

最被看好的東區球隊，是新科年度MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)率領的公鹿和七六人。ESPN專家推估公鹿下季能以57勝25敗再次成為東區龍頭，費城則以55勝27敗緊追在後，第3名是找來華克(Kemba Walker)頂替厄文(Kyrie Irving)主控位置的綠衫軍(48勝34敗)，第4名為溜馬(46勝36敗)。

另外喜迎杜蘭特(Kevin Durant)與厄文加盟的籃網以45勝37敗排在第5，由於KD遭逢阿基里斯腱重傷，下季應該不會上陣，布魯克林的排名並沒有「大躍進」。而上季贏得隊史首冠的暴龍，今夏失去了陣中最大牌的球星雷納德，但ESPN專家認為他們下季仍能取得45勝37敗，名列東區第6；7、8名分別是熱火(43勝39敗)和年輕有潛力的魔術(41勝41敗)。

▲湖人一哥詹姆斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）

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