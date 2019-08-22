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還敢說球不彈！大聯盟連續37天雙響砲創紀錄

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▲小熊瑞佐（Anthony Rizzo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊瑞佐。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

今年大聯盟全壘打產量暴增，許多投手抱怨聯盟偷換「彈力球」，即便聯盟主席（Rob Manfred）否認此事，但有更多事實證明，球真的比過去還會彈。在勇士佛里曼（Freddie Freeman）、小熊瑞佐（Anthony Rizzo）21日（台灣時間）雙響炮後，大聯盟已經連續37天有人雙響砲，續寫歷史紀錄。

日前曼弗瑞德就強調，今年球的製作方式和材料都沒有改變，球也沒變硬，但人工的縫線、儲藏空間，都可能影響全壘打，「我們什麼也沒做，球也沒有不一樣，現在我們也在調查，為什麼羅林斯（Rawlings）製造的球，今年會變得如此不一樣。」

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《USA TODAY》葛利森（Scott Gleeson）撰文指出，前一次沒有人雙響砲已經是7月14日，在這37天之中，有113次雙響砲以上的表現，期間只有9天，只有1人單場多轟。過去的紀錄是2016年的20天有人單場多轟，但去年4月16日至5月14日就將紀錄刷新到29場。

且今年有多位球員打破自己生涯全壘打紀錄，包括「鱒魚」楚特（Mike Trout）昨天敲出本季第42轟，阿隆索（Pete Alonso）也已經以40轟打破國聯新人全壘打紀錄，目前有17人達到30轟。

目前已經有346場比賽有人單場多轟，排名史上第3，僅次於1999年的362場以及2017年的396場，大聯盟還有超過1個月的賽程，這項紀錄仍有機會再突破。

關鍵字： 大聯盟彈力球
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