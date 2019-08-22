世界U19中華男排首戰白俄羅斯　五局大戰未能逆轉吞敗

▲ 世界U19中華男排不敵白俄。（圖／取自FIVB，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男排U19代表隊16日出征突尼西亞，參加21日開打的2019年世界U19男子排球錦標賽，力拼分組前四，首戰對上白俄羅斯，可惜在五局大戰後以2比3（15：25、25：22、16：25、25：13、5：15）落敗。

本屆世界U19男子排球錦標賽將在21日至30日舉行，20支參賽隊伍共分為四組進行預賽，分組前四名將能夠進入16強交叉對戰，如果落至分組第五，則只能打17至20名的排名賽。中華男排被分在A組，和地主突尼西亞、巴西、古巴以及白俄羅斯同組。

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中華男排U19代表隊21日首戰先對上白俄羅斯，雙方上演五局大戰，男排先以15：25讓出首局後，第二局以25：22扳平戰線，第三局以16：25讓對手先聽牌，不過在第四局再以25：13將戰線帶至第五局，可惜氣勢未能延續，以5：15讓出，總局數2比3首戰吞敗。

中華男排U19代表隊目前以一敗排在小組第三位，23日將碰上古巴、24日對上突尼西亞，小組最後一站則在25日碰上巴西，力爭小組前四名進入16強。其他分組狀況：B組有伊朗、捷克、義大利、哥倫比亞、保加利亞。C組則有日本、埃及、阿根廷、德國、墨西哥。D組則是俄羅斯、南韓、美國、奈及利亞，以及多明尼加。