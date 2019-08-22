中職／腿快追第一！陳晨威單季百安　去年選秀第1人

▲桃猿陳晨威。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿快腿新秀陳晨威21日對統一獅比賽，敲出單季第100支安打，是去年選秀新人中，第一位單季100支安打的球員。

陳晨威在去年選秀第2輪被Lamigo桃猿指名，以350萬元簽約金、50萬元激勵獎金加盟，去年季末在10月9日首度升上一軍，在6局上敲出生涯一軍首安，但之後4場出賽有3場代打都無安打。

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由於腳程很快，陳晨威今年開季就在一軍，3月26日敲有單場3支安打猛打賞，4月4日單場有4支安打表現，上半季表現十分亮眼，一度因A型流感缺陣，下半季陷入低潮，7月13日下二軍，但7月24日馬上就回一軍。

陳晨威在20日對統一獅，5局上採取突襲短打形成三壘方向軟弱滾地球，用腳程跑出內野安打，這一支安打是他職棒生涯第100支安打。

他在21日1局上首打席敲出左外野安打，個人首次單季100支安打達陣，單季用80場比賽、367打席、326打數達成單季100支安打。

陳晨威在新人球季就有單季100支安打，是去年選秀新人中的第1人，富邦悍將王正棠今年目前單季有81支安打。桃猿廖健富在2017年選秀加盟，2018年也有單季113支安打。

此外，陳晨威由於腳程很快，今年單季百安中有22支內野安打是目前最多，其中有8支突襲短打上壘。今年盜壘成功21次，緊追中信兄弟王威晨25次盜壘成功。