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世籃賽／FIBA最新戰力排行　塞爾維亞擠下美國成第1名

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▼塞爾維亞中鋒尤克奇（圖／翻攝自FIBA奧運男籃資格賽官網）

▲塞爾維亞取代美國成為世籃賽戰力第一的隊伍（圖／取自FIBA官網）

記者張曜麟／綜合報導

世籃賽將在31日開打，許多國家都已經到了中國作最後準備，有的則還在進行熱身賽，而先前FIBA也公佈了32支參賽隊伍最新戰力排行，值得注意的是，原先排在第1的美國現在掉落至第2名，由塞爾維亞衝到第1，原先第3的希臘也掉到了第5。

今年美國隊在徵召球員相當不順利，不過先前他們憑藉團隊戰力，在面對強敵西班牙的熱身賽依舊以9分差取得勝利，仍是奪冠的大熱門，不過在最新的FIBA世籃賽戰力排行，美國原先是第1現在卻掉落至第2，儘管會讓人感到奇怪，但也證明了今年美國要尋求3連霸並非易事。值得一提的是，美國過去從未在亞洲贏得世界杯冠軍，在1978年菲律賓世錦賽僅獲第5名，2006年世錦賽則拿下第3名。

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▲世籃賽，美國隊。（圖／CFP）

▲美國隊。（圖／CFP）

擠下美國成為今年是籃賽戰力第1的就是塞爾維亞，之所以能夠超越美國就是因為他們在熱身賽的表現過為亮眼，面對希臘的熱身賽，塞爾維亞在沒有約基奇以及特奧多西奇的情況下，卻於希臘主場收下勝利。近年塞爾維亞也不斷挑戰美國霸主地位，在2014年的世界盃以及2016年的奧運都在冠軍戰相遇美國，儘管都輸球收場，但仍帶給美國很大困擾，在今年美國陣容黯淡下，塞爾維亞也有很大機會衝擊冠軍。

另外原先排名第3的希臘，原先是最大黑馬，但卻在熱身賽遭到塞爾維亞痛擊，加上有主力球員因傷退賽，使希臘掉落至第5名。取代希臘成為第3的則是西班牙，他們的陣容中有著小賈索、盧比歐等NBA球員，實力同樣不容小覷。排名第4的則是法國，在最新的前5名球隊中，雖然隊伍都不變，但排明確有所變動，最終奪冠隊伍應該也是從這些隊伍中脫穎而出。

FIBA世籃賽最新戰力排行：

1.塞爾維亞 2.美國 3.西班牙 4.法國 5.希臘 6.立陶宛 7.阿根廷 8.俄羅斯

9.澳洲10.巴西 11.德國 12.土耳其 13.義大利 14.中國 15.突尼西亞 16.波蘭

17.加拿大 18.奈及利亞 19.捷克 20.菲律賓 21.紐西蘭 22.日本 23.蒙特內哥羅 24.伊朗

25.塞內加爾 26.波多黎各 27.多明尼加 28.安哥拉 29.韓國 30.約旦 31.委內瑞拉 32.象牙海岸

▲「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘掉落至第5名。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽塞爾維亞美國
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