湖人熱身賽4度交手勇士！2場全美直播　詹皇AD首秀對決柯瑞

▲湖人熱身賽將4度交手勇士。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

西區今夏組成了3對超強雙人組，其中聯盟頭牌詹姆斯(LeBron James)與明星長人戴維斯(Anthony Davis)的夢幻前場連線備受矚目，根據NBA官方公布的新賽季熱身賽賽程，兩人將在當地時間10月5日首次在場上合作，對手是過去5季3度奪冠的勇士隊，兩大強權熱身賽將4度交手，其中兩場為全美直播。

美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)台灣時間22日披露了2019-20賽季熱身賽完整賽程，其中被美國11州的網友看好新賽季能奪冠的湖人，將進行6場比賽，其中4場對戰勇士，2場面對籃網。

紫金軍團將在當地時間10月5日晚間5時迎來熱身賽首戰，詹姆斯與戴維斯將首度搭檔上陣，作客灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)領軍的勇士，此役也將進行全美直播。

▲喬治(左)肩傷未癒，恐得等到11月才能復出。（圖／達志影像／美聯社）

過去5季3度奪冠的勇士，今夏面臨2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)出走，5星陣容瓦解，2位3冠替補功臣伊古達拉(Andre Iguodala)、李文斯頓(Shaun Livingston)也相繼離隊，加上一哥柯瑞的後場搭檔湯普森(Klay Thompson)遭逢左膝前十字韌帶撕裂，新賽季恐得由「咖哩」和禁區悍將格林(Draymond Green)撐場。

其他2支組成超強雙人組的西區隊伍快艇、火箭，則將在當地時間10月3日晚間7時正面交鋒，不過比較可惜的是，如願返回家鄉洛城打球的頂尖搖擺人喬治(Paul George)受到肩傷影響，有可能要到11月才能復出；想看喬治聯手雷納德(Kawhi Leonard)，對戰火箭一哥哈登(James Harden)與前雷霆隊友衛斯布魯克(Russell Westbrook)，還要再等等。

另外有2支CBA隊伍上海大鯊魚、廣州龍獅也將參與NBA熱身賽，上海大鯊魚將在當地時間9月30日晚間7時到豐田中心作客火箭、10月6日下午1時對戰快艇。廣州龍獅則將在當地時間10月8日晚間7時對上七六人、10月9日晚間7時戰巫師。

▲火箭一哥哈登新賽季將聯手衛斯布魯克。（圖／CFP）

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